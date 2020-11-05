Bakan Selçuk’tan 'EBA çöktü' açıklaması: Siber saldırı zannettik, meğer bizim öğrencilermiş

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde EBA’nın çökmesine ilişkin olarak, “Siber saldırı zannettik, meğer bizim öğrencilermiş” açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk, “Bütün öğrencilerin hemen dönemin başında aniden sisteme girmesi ‘bir siber saldırı var’ düşüncesi oluşturmuş ve bizim telekom hizmetleriyle ilgili bir sınırlama getirilmiş. ‘Bir saldırı var’, hâlbuki bizim çocuklar bunlar, yani saldırı falan yok, onlar derse girmeye çalışıyorlar” dedi. Selçuk, bundan sonra da benzer sorunların yaşanabileceğini belirtirken, “Belki de olabilir ama şu andaki veriler olmayacağını gösteriyor” diye konuştu.

Selçuk, önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Hürriyet gazetesinden Gamze Kalyoncu’nun haberine göre, Selçuk, "EBA’nın dört saatliğine ‘login’ süresi iki saniyeden 30 saniyeye çıktı. Dört saat bu sürdü ve buna ‘Çöktü’ denildi. Bu dört saat içerisinde neden çöktüğüyle ilgili ki -tırnak içinde- neden yavaşladığıyla ilgili yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor: İki tane uluslararası siber saldırı var, bunu dışında bütün öğrencilerin hemen dönemin başında aniden sisteme girmesi ‘Bir siber saldırı var’ düşüncesi oluşturmuş ve bizim Telekom hizmetleriyle ilgili bir sınırlama getirilmiş yani ‘Bir saldırı var.’ Hâlbuki bizim çocuklar bunlar yani saldırı falan yok, onlar derse girmeye çalışıyorlar. Sonra bu anlaşıldığında derhâl açıldı ilgili ‘server’ ve altyapılar normale döndü." ifadesini kullandı.