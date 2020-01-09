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Bakan Selçuk'tan Berfin Özek'e asitle saldıran kişiye verilen cezaya tepki: Kamu vicdanını yaralayacak

Özek'e asitli saldırı düzenleyen Çeltik hakkında kasten yaralama suçundan 13.5 yıl hapis cezası verildi

09 Ocak 2020 10:43

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Berfin Özek'e asit türü sıvı atması atarak yüzünün bir bölümünün yanmasına, sağ gözünü de kaybetmesine neden olan Casim Ozan Çeltik hakkında 'kasten yaralama' suçundan ceza verilmesine tepki verdi. İstinaf yoluna başvurulacağını söyleyen Selçuk, kararın kamu vicdanını yaralayacağını söyledi. 

Çeltik hakkında 'kasten yaralama' suçundan 13.5 yıl hapis cezası verilmesi tepki çekti. Bakan Selçuk da kararı eleştirenlere katılarak kişisel Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Selçuk, "Berfin Özek’in maruz kaldığı saldırının davasında “kasten yaralama” suçundan ceza verilmesinin kamu vicdanını yaralayacağına inanıyoruz. Karara karşı “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan cezalandırma istemiyle istinaf yoluna başvuracağız." dedi. 

Ne olmuştu? 

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