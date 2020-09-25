Bakan Selçuk: SGK-TEB ilaç alım protokolü 1 Ekim'de yürürlüğe girecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK-TEB ilaç alım protokolünün 1 Ekim 2020'de yürürlüğe gireceğini ve 4 yıl süreyle geçerli olacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, Koronavirüs hastalarının tedavisi için kullanılan ilaçların geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Selçuk'un açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkarttık. Yine yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları geri ödeme listemize aldık

"SGK-TEB ilaç alım protokolü 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girecek ve 4 yıl süreyle geçerli olacak.

Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık."