Bakan Selçuk: SGK'da yapılandırma tutarı 90 milyar lirayı aştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SGK'ye 1 milyon 770 bin vatandaşımız toplam 90 milyar lirayı aşan borç yapılandırması için başvurdu." dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Selçuk, SGK alacakları yapılandırılması kapsamında e-devlet e-SGK ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize 1.77 milyon vatandaş başvuru yaptığını söyledi.

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, başvurular sonucunda yapılandırılan toplam alacak 90 milyar lirayı aştığını ve şimdiye kadar 2.75 milyar liralık tahsilat yapıldığını aktardı.