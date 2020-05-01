Bakan Selçuk: Pazartesi LGS ve YKS hakkında açıklama yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle geçilen uzaktan eğitim sisteminde nasıl ilerleneceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sınıf geçme konusunda birinci dönem notlarının önemseneceğini ancak zayıfı olan çocuğun da, "İkinci dönem daha iyi çalışacaktım" deme hakkını elinden almak istemediklerini söyleyen Bakan Selçuk, YKS ve LGS'ye ilişkin olarak da pazartesi akşamı bir açıklama yapacaklarını duyurdu.

Hürriyet Gazetesi Eğitim Yazarı Nuran Çakmakçı'nın sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Bilim kurlunun 14 kuralına ben de uymaya çalışıyorum. Biraz benim açımdan uymak zor. Özellikle düzenli uyku açısından sorunumuz var. Günde 20 saate yakın mesaimiz var. Sürekli dışarıda olmak zorundayız. Arkadaşlarımız stüdyolarsa, meslek liselerde, BİLSEM'lerde 10 binlerce arkadaşımız aktif olarak çalışırken bizim evde kalmamız zor. Elimizden gelen titizliği gösteriyoruz.

"LGS tarihi pazartesi akşamı belli olacak"

Bizim konumuz LGS, YKS YÖK ile ilgili. Pazartesi akşamı bununla ilgili açıklama olacak. Bu mesele MEB'in kendi içinde karar verdiği bir süreç değil artık. Mesela 7 Haziran'ı MEB kendi belirledi. Fakat artık görüş alışverişi yapılarak karar verilmesi gereken bir şey. Bu durum olağanüstü bir durum. Bilim kurulu ne diyecek, diğer sektörlerdeki durum nedir, tüm bunları ele alarak verilmesi gereken bir karar. Pazartesi yapılacak toplantı sonrası çıkacak bir karar.

Bizim okullarımız açık. Öğretmenlerimiz hazır ama açmıyoruz. Çocuklarımızı riske atmak istemiyoruz. LGS'de bir riski göze almayız. Her çocuğumuz bize emanet. Hiçbirini riske atmak gibi bir sıkıntının içinde olmayacağınızı bilmek isteriz.

"Stadyum işi, işin biraz magazin kısmı"

Stadyum işi, işin biraz magazin kısmı. Birkaç yüz kişinin yaptığı bir sınav. Biz çok imkâna sahibiz. Bu çerçevede her bir sınıfta kaç öğrenci olacak, mesafe ne olacak, dezenfektan malzemeleri öğretmenlerin rolleri ne olacak, okul bahçesindeki durum nasıl olacak, iki sınav arasındaki boşluk nasıl değerlendirilecek bunlarla ilgili senaryolar çalıştık.

Öğretmenlerimizden, il müdürlerimizden, somut olarak similasyonlar istedik. Filanca ilçeyi pilot olarak alalım, kaç öğrencimizi nasıl yerleştiriyoruz, ne tür sorunlar çıkıyor, bunu nasıl çözüyoruz? Bununla ilgili çalışmalar sürüyor. LGS'nin yapılmaması söz konusu değil.

"Telafi ihtiyaçları konusunda çalışmaları devam ettiriyoruz"

Biz araştırma da yapıyoruz. Çocuklarımızın ölçme değerlendirme açısından durumu nedir? Buna baktığımızda şu kadarlık eğitime ihtiyaç var diyebileceğiz. Bunun süresi kaç hafta olur, bölgesel farklılıklarla eksiklerini tamamlamaya yönelik.

Her hafta il müdürlerimizle toplantı yapıyoruz. Öğretmenlerimizle desten yazıyorlar. İl müdürlerimizle şunu konuşuyoruz. Telafi bölgelere göre değişir. Telafi ihtiyaçları konusunda çalışmaları devam ettiriyoruz. Bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınacak.

"Biz LGS'de örnek sorular yayınlıyoruz"

Korona aslında bir genel tablo dünya açısından. Biz LGS'de örnek sorular yayınlıyoruz. Yeni nesil soru yazmak uzmanlık istiyor. Türkiye'nin en yüksek bilgi birimine sahip uzmanlar soru hazırlıyor. Bu sorular koronayla ilgilidir. Temizlikle, özdenetim, stresle baş etme bu tür durumlarda kendimizi korumanın yollarıyla ilgili biz bu içerikleri sistemin içerisine yediririz.

"İkinci dönem daha iyi çalışacaktım diyebilir, çocukların elinden bu hakkı almak istemiyoruz"

Sınıfta kaldınız demek kolay. İkinci dönem daha iyi çalışacaktım diyebilir çocuklar. Çocukların elinden bu hakkı almak istemiyoruz. Sınıf geçme kolaylaşıyor değil. Buna çocuğun ruh sağlığı, toplumun morali açısından da bakmak lazım. önemli olan MEB'in çalışması ödevini yapması. Biz gerekeni yapacağız diyerek topluma deklarasyonda bulunuyoruz. Çocuğumuz devamsızlıktan kalmadıysa biz onun birinci dönem notunu geçerli sayıyoruz. Bu isterse üniversite sınavına girecek öğrenci için olsun. Sorumluluk sınavlarının yapılması suretiyle çocuğumuzun eksiğini giderir hak kaybını önleriz. Sonra eksikliklere bakarız, neler yapabiliriz diye çalışıyoruz. Temel eğitimde de bu böyle. Veli sınıf tekrarı isterse, gelişimsel olarak fırsat tanımak isterse bu da olabilir.