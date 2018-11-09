Bakan Selçuk: Örnek eğitim şehirleri oluşturacağız (4)

BAKAN SELÇUK, LİSE MÜZESİNİ ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri\'de 8\'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve 11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ün de mezun olduğu, 125 yıllık Kayseri Lisesi\'nin restore edilmesiyle açılan Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi\'ni ziyaret etti. Bakan Selçuk, \'Taş Mektep\' diye de bilinen binada, Kurtuluş Savaşı yılları sırasında yedek Meclis olarak hazırlanan salonu gezdi. Selçuk, kürsüde AK Parti milletvekilleri Mustafa Elitaş ve Taner Yıldız ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Bakan Ziya Selçuk daha sonra, merhum Turgut Özal ile Abdullah Gül ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar\'ın balmumu heykellerinin bulunduğu sınıfı gezip, tahta sıralara oturdu.

Kayseri Lisesi öğrencileri, Bakan Ziya Selçuk\'u, okullarında yıllar öncesi edebiyat öğretmenliği yapan şair Faruk Nafiz Çamlıbel\'in yazdığı \'Kayseri Lisesi Marşı\'nı okuyarak karşıladı. Ziya Selçuk, öğrencileri alkışlayıp \'\'Nasılsınız?\'\' diye sordu. Öğrenciler de Selçuk\'a \'\'İyiyiz\'\' yanıtını verdi. Bu sırada bir kız öğrenci Bakan\'a \'\'Sayın Bakanım siz nasılsınız?\'\' dedi. Bakan da öğrenciye kısık sesle \'\'Milli Eğitim Bakanıyım, işim zor\'\' yanıtını verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk\'a, öğrenciler, Sakarya Savaşı\'nda öğrencileri şehit olan ve mezun veremeyen okulun bir belgesini, öğretmenler ise Kazım Karabekir\'in okul ziyaretinde imzaladığı Şeref Defteri\'nin yer aldığı tabloyu, okul yöneticileri de Atatürk\'ün Kayseri Lisesi\'ni ziyaretini içeren bir belgenin yer aldığı tabloyu hediye etti. Bakan Selçuk daha sonra öğretmenlerle birlikte kahve içti.

BAKAN SELÇUK, OKUL AÇILIŞINA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi ziyaretinin ardından, hayırsever Mehmet İlgü tarafından yaptırılan ve tüm sınıflarıyla koridorları gün ışığı görecek şekilde inşa edilen ilkokulun açılışına katıldı.

Yaklaşık 11 milyon lira harcanarak 6 ayda yapımı tamamlanıp, eğitim sezonuna yetiştirilen 36 derslikli Mehmet İlgü İlkokulu\'nun açılışına Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş ve Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı. Bakan Selçuk, okulun şehre kazandırılmasında emeği geçen hayırsever İlgü Ailesi\'ne teşekkür etti. Okulda öğrenciler Bakan Selçuk ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.



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