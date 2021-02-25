Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor

Edirne'de 6 okul ve 156 tasarım beceri atölyesinin açılışını gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların peyderpey açılacağını belirterek, "Okulun, çocukların şahsiyetinin gelişmesinde, çocukların sosyalleşmesindeki etkisi asla yadsınamaz ve bu çerçevede de sağlık anlamında herhangi bir riske girmeksizin, sadece bilimin verileriyle hareket ederek, okullarımızı peyderpey açmak noktasında kararımız da devam ediyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yapımı tamamlanan eğitim tesislerini açılışı ve okul ziyaretlerinde bulunmak için Edirne'ye geldi. Bakan Selçuk, Kırkpınar Spor Lisesi'ne geçerek, yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış törenine katıldı. Törene, Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve Milli Eğitim İl Müdürü Önder Arpacı da katıldı.

Toplam 6 okul ve 156 tasarım beceri atölyesinin hizmete açıldığı törende konuşan Bakan Selçuk, eğitimin sadece kağıt üzerinde uygulanan ya da ezberlenen içerikler olmadığını belirtti. Selçuk, özellikle hizmete alınan tasarım beceri atölyelerinin önemine vurgu yaparak, "156 atölyemizin özellikle becerileri geliştirmeye dönük olan atölyelerin çocukların hayatını çok çok zenginleştireceğini biliyorum. Ta ilkokullardan itibaren, ortaokullarda, liselerde binlerce kez tecrübe edecekleri bir takım işler, işlemler, oyunlar vasıtasıyla kişiliklerini geliştirme, becerilerini geliştirme, bir şekilde eğitimlerin kalitesini arttırma, meslekleri tanıma, yeteneklerini tanıma konusunda çok büyük mesafe alacaklar. Bundan dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyorum ve Edirne'nin tasarım beceri atölyesi açma konusunda bu yüksek seviyeli başarısını da yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Okulların çocukların şahsiyetinin gelişmesinde, sosyalleşmesindeki etkisinin yadsınamayacağını da belirten Bakan Selçuk, "Okulları sadece fiziksel binalar olarak ya da sadece derslerin işlenip de hemen dışarı çıkıldığı bir ortam olarak elbette görmüyoruz. Okul bir hayat sahnesidir, bir yaşam alanıdır. Okulun, çocukların şahsiyetinin gelişmesinde, çocukların sosyalleşmesindeki etkisi asla yadsınamaz ve bu çerçevede de sağlık anlamında herhangi bir riske girmeksizin, sadece bilimin verileriyle hareket ederek, okullarımızı peyderpey açmak noktasında kararımız da devam ediyor. Bunu elbette öğretmenlerle, okul yöneticileriyle yapıyoruz. Hepsine teşekkür borçluyum. Bu zor zamanda, salgın zamanında hiç kimseyi çaresiz bırakmadan, ne yapacağı sorusuyla karşı karşıya bırakmadan ellerinden gelen desteği fazlasıyla gösterdiler. Yüz yüze eğitimden çok daha meşakkatlidir uzaktan eğitim, çok daha zordur. Bu zorluğu gönülden destek vererek, yukarıya taşıyan tüm arkadaşlarımın emekleri için tekrar teşekkür ediyorum. Bir millet ödevi olan, ülke ödevi olan eğitimde işbirliğimizin, beraber hareket etmemizin ne kadar önemli olduğunu tekrar vurgulamakta fayda var" dedi. (DHA)





