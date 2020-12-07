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Eğitim

Bakan Selçuk: Öğretmenler ve öğrenciler olarak ekranlarımızı açtık ve her koşulda eğitime devam etme gayretindeyiz

07 Aralık 2020 12:17

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi sürecindeki eğitime ilişkin olarak, " Öğretmenler ve öğrenciler olarak ekranlarımızı açtık ve her koşulda eğitime devam etme gayretindeyiz" değerlendirmesini yaptı. 

Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni bir uzaktan eğitim haftasında daha herkese günaydın. Öğretmenler ve öğrenciler olarak ekranlarımızı açtık ve her koşulda eğitime devam etme gayretindeyiz. Tek dileğimiz, sağlıkla okullarımıza kavuşmak. Bunun için önce kendi sağlığımıza dikkat etmemiz şart." ifadesini kullandı. 

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