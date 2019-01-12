T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Selçuk, Kütahya'dan Uşak'a gitti

KÜTAHYA,(DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kütahya'da Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Toplantısı'na katıldıktan sonra Uşak'a gitti

12 Ocak 2019 15:43

KÜTAHYA,(DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kütahya\'da Hezar Dinari Kültür Merkezi\'nde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Toplantısı\'na katıldıktan sonra Uşak\'a gitti.
Cuma günü Kütahya\'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geceyi Yoncalı Mahallesi\'ndeki termal otelde geçirdi. Bakan Selçuk, bu sabah Afyonkarahisar yolu üzerindeki Hezar Dinari Kültür Merkezi\'nde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Toplantısı\'na katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından Bakan Selçuk, karayoluyla Uşak\'a gitti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KÜTAHYADHAMİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Kütahya Hezar Dinari Kültür MerkeziEğitim Vizyonu ToplantısıCumaKütahyaMilli Eğitim Bakanı Ziya SelçukYoncalı MahallesiBakan SelçukAfyonkarahisarHezar Dinari Kültür Merkezi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24