T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği aralık ayı sonuna kadar uzatılabilir

Bakan Seçuk, Biz Bize Yeteriz kampanyasında toplanan 2 milyar liradan, 170 milyon lira kaldığını açıkladı

12 Eylül 2020 12:07

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nin aralık ayı sonuna kadar daha uzatabileceğini belirterek, “Belli bir süre devam edebilir endişemiz yok. Uzatabilecek kadar fonumuz var. Kısa çalışma ödeneği etkin olsa da normalleşirken işçimizin daha az gelir almasına neden oluyor. Normalleşme desteği almalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

ETİKETLER

zehra zümrüt selçukkısa çalışma ödeneğiaralık sonuna kadar uzatılabiliriz bize yeteriz170 milyon lira kaldısosyal yardım10 milyon başvuru
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24