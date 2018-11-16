Bakan Selçuk: İleri hedeflere ihtiyacımız var (3)

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ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN, DİYE KONUŞMASINI UZATMADI Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Burdur'da açılış ve temel atma törenlerine katıldı

16 Kasım 2018 20:55

ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN, DİYE KONUŞMASINI UZATMADI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Burdur\'da açılış ve temel atma törenlerine katıldı. Burdur Milli Eğitim İl Müdürlüğü binasının açılışında konuşan Bakan Selçuk, havanın soğuk olması nedeniyle konuşmasını kısa tuttu. Selçuk, \"Çok ciddi bir rüzgar var, konuşmamı uzatmak istemiyorum. Dikkat ederseniz ikide bir çocuklara bakıyorum, \'Üşüyorlar mı\' diye. Onları bekletmemek adına konuşmama son vermek istiyorum\" dedi. Konuşmasının ardından Bakan Selçuk ve beraberindekiler, binanın açılış kurdelesini kesti.

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