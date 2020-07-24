Bakan Selçuk, hibrit eğitimin detaylarını açıkladı: 3 gün okulda, 3 gün uzaktan eğitim verilecek; ders saatleri düşürülecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs salgını nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan eğitim sisteminin yeni dönemde nasıl yapılacağı konusunda brifing verildi. Üzeridne çalışılan hibrit eğitim modeline ilişkin detaylar paylaşan Bakan Selçuk, yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada verileceğini, haftalık 40 saat olan ders saatleri düşürüleceğini, temel derslerin saatlerinin de azaltılacağını kaydetti.

Bakan Selçuk, TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyelerinin sorularını yanıtladı. Bakan, temel dersler için düşündükleri farklı sistemlerden ders saatlerinin azaltılmasına kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Bakan Selçuk, brifinginde daha çok, uzaktan eğitimin (EBA) nasıl işlediği ve yapılacak yenilikler üzerinde durdu. Dezavantajlı grupların EBA’yı ve uzaktan eğitimi kullanabilmesini sağlamaya dönük çalışmalar yapıldığını belirten Selçuk, öğretmenlerin eğitime alınacağını anlattı.

Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı, okulların açılıp açılmayacağı, açılırsa nasıl olacağı gibi konularda pandeminin seyrine göre Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda karar vereceklerini söyledi. Selçuk, “Vaka sayısı kaç olursa açacaksınız?” sorusuna, “Bizim için bir rakam yok. Bilim Kurulu’nun tavsiyesine uyacağız" dedi.

"Yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada verilecek"

Bakan Selçuk, üzerinde durdukları hibrit eğitimin detaylarını paylaştı:

“Daha önce açıkladığımız hibrit modele göre, yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada verilecek. Haftalık 40 saat olan ders saatleri düşürülecek. Ders saatlerinin 20 saat olması üzerinde duruluyor.

Matematik, Türkçe, Fen gibi temel dersler okulda, yüz yüze verilecek. Coğrafya, beden eğitimi, tarih, hayat bilgisi, sanat gibi dersler ise uzaktan eğitim olacak.

Sınıflar ikiye bölünecek. Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grup ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gidecek.

Seyreltilmiş eğitim modeline göre, okulda verilen temel derslerin saatlerinin de düşürülmesi planlanıyor. Örneğin, matematik haftalık 6 saat ise 4 saati okulda, 2 saati de EBA üzerinden verilecek.

40 dakika olan ders saatlerinin de 30 dakikaya çekilmesi, sınıfta kalma süresinin azaltılması üzerinde de çalışıldığı öğrenildi."