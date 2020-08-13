Bakan Selçuk: Gerçekten inanırsak 'okul heyecanını' bu yıl da çocuklarımıza yaşatırız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız 'okul heyecanını' bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu ülkenin 1 milyondan fazla öğretmeni var. Ben de onlardan biriyim. Hepimiz çocukların yanında olacağız. Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız 'okul heyecanını' bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım" ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, dün yaptığı açıklamada, okullarda 31 Ağustos'ta da uzaktan eğitime başlanacağını duyurarak, "21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasına karar vermiş bulunuyoruz" demişti.

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