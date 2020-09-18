Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , Türkiye'nin uzaktan eğitim konusunda dünyadaki sayılı ülkelerden olduğunu belirterek, "Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuracağız. Bu konuda büyük bir vizyonumuz, hedefimiz var, hayalimiz bu" dedi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İstanbul'da TRT EBA Kanalları Yeni Yayın Dönemi Tanıtım Toplantısı'nda eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili, "Türkiye'nin bütün ülkelerden daha iyi bir duruma nasıl gelebileceği sorusunu hep gündemde tuttuk ve bunu da çok büyük ölçüde başardık. Çok iddialı olarak söylüyorum, dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, "Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuracağız. Bu konuda büyük bir vizyonumuz, hedefimiz var, hayalimiz bu" dedi.

Selçuk, "İnternete ulaşamayan çocuklarımız için sayısı 6 binlere ulaşan EBA Destek Merkezi kurduk. İnternet ve bilgisayar ihtiyacı olan her çocuğumuz bu merkezlere gelip çalışabilir" dedi.