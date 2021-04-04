Bakan Selçuk da toplantıya katılmıştı; sadece 15 Temmuz şehit yakınları ve gazi maaşlarına yüzde 50 zam yapıldı

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu toplantısında 15 Temmuz şehit yakınları ve gazi maaşlarına yüzde 50 zam yapıldı. Ancak gazilere ve şehit yakınlarına ise zam yansımadı.

Yönetim kurulu toplantısına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de katıldı. 2020 yılı Nisan ayından bugüne kadar 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine aylık biner liralık destek sağlanıyordu. Toplantıda alınan kararla Nisan ayından itibaren geçerli olmak üzere bin liralık destek, bin 500 liraya çıkarıldı. Dini bayramlarda iki defa 1000 TL ödenmesi, Temmuz ayında ise 1500 TL daha ek destek verilmesi kararlaştırıldı.

Sözü'den Veli Toprak'ın haberine göre, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerinin ücretleri iyileştirilirken, gaziler ve şehit yakınları ise bu zamdan yararlanamadı. Başta Doğu ve Güneydoğu gazileri olmak üzere diğer gazi ve şehit yakınlarına herhangi bir zam yapılmadığı öğrenildi. Kanunla kurulan ve kamu yararına dernek statüsü bulunan ve 16 bin üyesi olan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, kendilerine yansıtılan bir zam olmadığını söyledi. Işık, “Bize herhangi bir maaş artışı yapılmadı. Sadece 15 Temmuz gazi ve şehit yakınlarına verildi” dedi.