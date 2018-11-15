Bakan Selçuk: Çocuk üzerinden pazarlama, riskler taşıyor (2)

LİSEYİ ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya programı kapsamında Aksu ilçesindeki Uçak Bakım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ni ziyaret etti. Bakan Selçuk, sınıfları gezip öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Selçuk\'un bir istekleri olup olmadığını sorduğu öğrenciler, okula spor salonu yapılmasını talep etti. Bakan Selçuk, okul müdüründen spor salonuyla ilgili projeleri olup olmadığını sordu. Devam eden bir projenin olduğunu öğrenen Bakan Ziya Selçuk, spor salonunun kısa zamanda okula kazandırılması için süreci hızlandıracakları yönünde söz verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha sonra eğitim amaçlı kullanılan okul bahçesindeki Boeing 737-400 tipi yolcu uçağını inceledi. Bakan Selçuk, kokpite geçerek burada öğrencilerden uçakla ilgili bilgiler aldı.

OKUL AÇILIŞI YAPTI

Bakan Selçuk, hayırsever Kürşat Başkırt tarafından babası Necati Başkırt adına yaptırılan ilk ve ortaokulunun açılışını da gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Bakan Selçuk, hayırseverlerin bu tür girişimlerde bulunmasının kendilerini heyecanlandırdığını belirtti. Niteliğin arttırılması için ellerinden geleni yaptıklarını da ifade eden Ziya Selçuk, \"Türkiye\'nin geleceği için elimizden ne gelirse yapmaya devam edeceğiz. Anne ve babalara da mesajım var; sadece not ve diploma üzerinden çocukların geleceğine bakmayınız. Çocukların ayakta durması ve en önemlisi şahsiyetinin güçlü olması önemlidir\" dedi.

ÖĞRENCİLERLE TÜRKÜ, ŞARKI SÖYLEDİ

Kurdele kesiminin ardından Bakan Selçuk ve beraberindekiler, sınıfları gezdi. Bakan Selçuk, müzik sınıfında öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler ve öğretmenler, \'Türkiye\'nin Dört Yanında\' ve \'Çemberimde Gül Oya\' şarkılarını çalıp, seslendirdi. Şarkılara Ziya Selçuk da eşlik etti. Neşet Ertaş\'ın \'Sevdan Olmasaydı\' türküsünü de seslendiren öğrenciler ve öğretmenler, Bakan Selçuk\'tan kendilerine eşlik etmelerini istedi. Öğrencileri kırmayan Selçuk, alkışla türkiye eşlik etti. İki öğrencinin de Bakan Selçuk\'un yanında oynayıp, türküyü söylemesi renkli görüntülere sahne oldu.

Öğretmenler, ziyaretin anısına Bakan Selçuk\'a Neşet Ertaş plağı hediye edildi.

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