Bakan Selçuk: 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasında 2 milyar lira toplandı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasında bugüne dek 2 milyar 30 milyon 380 bin TL toplandığını duyurdu.

Bakan Selçuk, Covid-19 pandemisi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla 30 Mart’ta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” başlıklı kampanyada bugüne kadar toplam 2.030.380.771 TL toplandığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kampanya için vatandaşların toplam 6.405.225 sms attığını kaydetti.

Selçuk, bu milli dayanışma kampanyasıyla da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilave destekler sunulmasının amaçlandığını kaydetti. Selçuk, “Kampanyaya katkıda bulunan, destek veren yüce gönüllü milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Bu iyilik hareketine kampanya sona erinceye kadar desteğinizin devam etmesi çağrısında bulunuyorum.” dedi.