T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Bakan Selçuk: Açık Öğretim Lisesi'nden mezuniyet için gerekli krediyi 170 olarak belirledik

22 Ekim 2020 21:40

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Öğretim Lisesi'nden mezun olmak için istenen en az kredinin 170 olarak belirlendiğini açıkladı. 

Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrencilerimizin azmini ve hayallerini biliyoruz. Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. 

Açık Öğretim Lisesi alanlı öğrencilerin mezun olması için toplam kazanılan kredinin en az 192 olması gerekiyordu.

ETİKETLER

açık öğretim lisesiziya selçukmeb
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24