Bakan Selçuk, 81 ilden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleriyle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ortaokullar ve liselerde seçmeli ders seçiminde dini derslerin öne çıkarıldığı tartışmaları sürerken, 81 ilin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleriyle video konferans toplantısında bir araya geldi.

Bakan Selçuk, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri ile video konferans aracılığıyla bir araya geldiği toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında toplantıdan fotoğraflara da yer veren Bakan Selçuk, "81 ilden, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni meslektaşlarımla buluştum. Ülkenin en büyük öğretmenler odasında birlikte çay içmek, eksikleri not edip proje üretmek gibiydi. Okullarımızda yüz yüze buluşmayı diledik. Çocuklarımıza emek verenler var olsun" ifadelerini kullandı.