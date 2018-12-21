Bakan Selçuk: 26 bin yaşlıyı huzurevlerinde misafir ediyoruz

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye\'deki 396 huzurevinde 26 bini aşkın yaşlıyı misafir ettiklerini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlığının Türkiye\'deki farklı huzurevlerinde kalan 60 yaş üstü yaşlılar için Antalya\'da düzenlediği \'2018 Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası\'nın ödül törenine katıldı. Serik ilçesindeki bir otelde düzenlenen turnuvada, 29 ilden 42 takım mücadele etti. Dereceye giren takımlara madalyalarını veren Bakan Selçuk, ardından Vali Münir Karaloğlu ile bocce atışı yaptı. Yaşlılarla tek tek ilgilenen Bakan Selçuk, her insan için yaşlılığın farklı bir mana taşıdığını söyledi. Geçmiş ile gelecek arasında manevi bir bağ olduğunu dile getiren Selçuk, büyüklere verilen değerin gelecekte kendilerine gösterilen, merhametin, hürmetin ve saygının belirleyicisi olduğuna inandığını aktardı.

396 HUZUREVİNDE 26 BİN YAŞLI

Yaşlılardan öğrenecekleri çok şey olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, \"Karşılıklı öğrenme sadece gençken olmuyor, yaşlıyken de devam ediyor. Sizler bizim dersler çıkardığımız öğretmenlerimizsiniz. Biz yaşlılığı geleceğe ışık tutan bir meşale olarak görüyoruz. Birçok alanda sizin yaşam standartlarınızı yükseltmeye, daha iyi şartlarda yaşamanıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda 146\'sı bakanlığımızda, 250\'si diğer kurum ve kuruluşlara bağlı 396 huzurevi ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezimizde 26 bini aşkın çınarımızı misafir ediyoruz. Bakanlığımızca uygulanan yaşlı destek programı kapsamında büyükşehir belediyelerimizin yaşlılara yönelik evde destek projelerini destekliyoruz\" diye konuştu.

ETKİNLİK DÜNYADA TEK VE İLK

Yaşlıları geleceğin mimarı ve öğretmenleri olarak gördüklerini vurgulayan Bakan Selçuk, yaşlılık evresinde yaşamın daha zevkli hale gelmesini istediklerini söyledi. Geçmişe yapılan yatırımın gelecek adına bir kazanım olduğunun bilincinde olduklarını aktaran Selçuk, aktif yaşlanma konusunda tüm imkanları seferber ettiklerini vurguladı. Bocce turnuvasının da bu kapsamda gerçekleştirildiğini belirten Selçuk, \"Keyifli dakikalar geçirdik. Etkinliğimiz dünyada ilk ve tek olarak gösteriliyor. Hepinize teşekkür ederim\" dedi.



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