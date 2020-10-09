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Bakan Selçuk: 1.2 milyon çalışan için işverenlere 950 milyon lira normalleşme desteği sağladık

09 Ekim 2020 11:45

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "159 bine yakın işverene 1,2 milyonu aşkın çalışan için yaklaşık 950 milyon lira tutarında Normalleşme Desteği sağladık." açıklamasını yaptı.

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