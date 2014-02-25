Bakan Schneider: Almanya yeni göçmenleri bekliyor



Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti (NRW) Çalışma ve Uyum Bakanı Guntram Schneider, İsviçre hükümetinin geçtiğimiz günlerde göçü sınırlamaya ilişkin aldığı kararı “hata” olarak nitelendiriyor. Schneider'e göre Almanya gibi sosyal devletler için göç, kaçınılmaz bir gerçek. Bakan özellikle emeklilik sisteminin işleyebilmesini Almanya'ya çalışmak üzere gelecek yeni göçmenlere bağlıyor.

Düsseldorf'ta Bakanlık binasında basın mensuplarıyla geleneksel yeni yıl kahvaltıda bir araya gelen Bakan Schneider, Deutsche Welle'ye konuştu. Schneider Almanya için yeni göçmenlerin ne anlama geldiğini şu sözlerle açıkladı: “Demografik gelişim sürekli daha fazla insanı çalışma yaşamının, iş dünyasının dışına itiyor. Özellikle çalışan kesimin dışında kalanlara yönelik emekli ödenekleri gibi transferlerin finansmanının sağlanması konusunda mevcut sistemin işletilmesi sadece çalışan yeni göçmenleri kazanmakla olur. Bu nedenle sosyal bir devlet olan Almanya için yeni göçmenler kaçınılmaz bir koşuldur.”

'Gettolaşma önlenecek'

NRW Çalışma ve Uyum Bakanı Guntram Schneider, göçmenlerin yerleşecekleri konutlar ve mesleklerini Almanya'da da icra edebilmeleri için bir dizi önlemler de alındığını belirterek, özellikle gettolaşmanın önüne geçmek için yapılacak çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Göç alan merkezlerde genel olarak makul ücretler karşılığında oturulabilecek konutlara gereksinim duyuyoruz. Böylece gettolaşmanın önüne geçilmiş olacaktır. Ayrıca çok sayıda göçmenin mesleki niteliklerini de artırmalıyız. Bu şekilde iş piyasasına girme şansları oluşacaktır. Okul ve eğitim sistemine gelince, her çocuğun okula başlarken yeteri kadar Almanca bilmesi için çabalayacağız. Böylece dersleri daha iyi kavrayacaklardır. Ancak bu durum her zaman mümkün olmayabiliyor. Özellikle Güney Doğu Avrupa'dan gelecek genç göçmenleri eğitim sistemimize adapte edebilmek için hazırlık sınıfları oluşturacağız.”

Bakan Schneider, eski Doğu Bloğu ülkelerinden yeni gelecek göçmenlerle ilgili önyargılardan rahatsız olduğunu da dile getirerek, yeni göç dalgasıyla Almanya'da suç işleme oranının artacağı şeklindeki görüşün son derece yanlış olduğunu ifade etti.

Schneider, “Elbette göç alan merkezlerde suç da işleniyor. Ancak unutulmaması gereken bir olgu, suç kavramının çeşitli faktörlere bağlı olmasıdır. Suç sadece göçmenlerden kaynaklanmıyor. Mesela bir konutu 20-25 kişiye kiralamak ve yatak başına 200 euro talep etmek de bir suçtur. Aynı şekilde amele pazarlarından saat ücreti 2-3 euroya iş gücü satın almak da suçtur. Suç söz konusu olduğunda farklı aktörler de gündeme gelir” diye konuştu.

'Opsiyonda koşul kalkmalı'

Bakan Schneider Almanya'nın bir göç ülkesi olarak bazı ödevlerini yerine getirmekle de yükümlü olduğunu belirterek, özellikle Almanya'da doğup büyüyen Türk gençlerinin de muzdarip olduğu, vatandaşlık tercihini dayatan opsiyon modelinin kayıtsız şartsız kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Bakan Schneider, böylece Almanya'nın yeni gelecek göçmenlere de mesaj vereceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: “Umarım Federal Hükümet ve Büyük Koalisyon opsiyon dayatmasını kaldırmak için gereken gücü ortaya koyar. Bu yönde atılacak bir adım, hoş geldin kültürünün egemen olduğu bir göç toplumu oluşması için önemli bir sinyal olacaktır.”