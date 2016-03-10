Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın kardeşi, 'yol verme kavgası' nedeniyle bıçaklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı'nın kardeşi Fatih Sarı, 'yol verme kavgası' nedeniyle Abidin Aydınli tarafından bıçaklandı. Sağ karın boşluğundan tek bıçak darbesi olan Fatih Sarı ameliyata alınırken, şüpheli sürücü üzerinde bulundurduğu bıçakla yakalandı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Olay 11.00 sıralarında D-400 karayolunun kentiçi geçişinde, Sabancı Merkez Camisi yakınlarında meydana geldi. Bakan Güldemet Sarı'nın kardeşi Fatih Sarı yönetimindeki 01 FS 966 plakalı otomobil ile Abidin Aydınli yönetimindeki 01 R 8412 plakalı otomobil daralan yolda biribirine sürttü. Araçtan inen sürücülerden Fatih Sarı, diğer aracın sürücüsü Aydınli'ye "Bu şirket aracı, polis çağırıp tutanak düzenleyip, gereğini yapalım" dedi. İddiaya göre Abidin Aydınli otomobilinin trafik sigortasının olmadığını belirterek, resmi işlem yapmadan anlaşmak istediğini söyledi.

Fatih Sarı'nın buna itirazı üzerine aralarında tartışma çıktı. Aydınli, otomobilden aldığı bıçakla Sarı'yı bıçakladı. Sağ karın boşluğundan yaralanan Sarı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan Sarı ameliyata alındı. Abidin Aydınli ise polis tarafından gözaltına alındı.

AKP Adana İl Başkanı Fikret Yeni de hastaneye gelerek Fatih Sarı'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Bakan Sarı: Şiddet çözüm değil

Kardeşinin yaralanmasıyla ilgili açıklama yapan Bakan Sarı, şunları söyledi:

“Allah yola çıkan tüm vatandaşlarımızı kazadan ve her türlü kötülükten korusun. Bu vesileyle trafikte olan herkesi sakin ve sağduyulu olmaya davet ediyorum. Sorunlarımızı hukuk kuralları çerçevesinde diyalogla çözmeliyiz. Şiddet hiçbir zaman bir çözüm yolu değildir.”

Fatma Güldemet Sarı kimdir?



Fatma Güldemet Sarı, 1970 Darende doğumlu. İlköğrenimini Adana Atatürk İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini ise TarsusAmerikan Koleji’nde bitiren Sarı, 1993 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Sarı, 1996 – 2010 yılları arasında İstanbul, Mersin ve Adana illerinde muhtelif projelerde mimar olarak çalıştı.



Sarı, Nurdağ Kireç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’de şirket ortağı olup, yynı zamanda Sarılar Mimarlık Ltd. Şti.’de şirket ortağı ve mimari proje sorumlusu olarak çalışmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce bilen Sarı, çeşitli vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşunda üyelik yapmakta. Aktif siyaset hayatına 2008 yılında AKP Çukurova Kurucu İlçe Başkanı olarak başlayan Sarı, 2011 yılı genel seçimlerinde Adana 7. Sıra milletvekili adayı oldu. Sarı, 2012 – 2014 yılları arasında Ak Parti Adana İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevinde bulundu. Milletvekili aday adayı olana kadar bu görevine aralıksız devam etti.