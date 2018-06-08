T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Sarıeroğlu, mezun olduğu okulda karne dağıttı (2)

ÖĞRENCİLİĞİNDE BAKAN KARŞILAMA FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI Memleketi Adana'da mezunu olduğu Gazi Ortaokulu'nda öğrencilerin karne sevincine ortak olan Bakan Sarıeroğlu'nun öğrencilik yıllarında dönemin Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol'u karşıladığı fotoğrafı ort

08 Haziran 2018 18:12

ÖĞRENCİLİĞİNDE BAKAN KARŞILAMA FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Memleketi Adana\'da mezunu olduğu Gazi Ortaokulu\'nda öğrencilerin karne sevincine ortak olan Bakan Sarıeroğlu\'nun öğrencilik yıllarında dönemin Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol\'u karşıladığı fotoğrafı ortaya çıktı. Bakan Sarıeroğlu, Akyol\'u karşıladığı fotoğrafla ilgili, \"Havalimanında ne zaman elinde çiçekle bir çocuk görsem aklıma kendim geliyor. Avni Akyol, Turgut Özal gelmişti. Onlara havalimanında çiçek veren kız öğrenciydim. Okullardan bunu belirliyorlardı. Darısı şimdi eğitim gören öğrencilerimize olsun\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BAKAN KARŞILAMA FOTOĞRAFI ORTAYAAdanaGazi OrtaokuluBakan SarıeroğluMilli Eğitim Bakanı Avni AkyolBakan Sarıeroğlu AkyolAkyol TurgutOnlaraOkullardanDarısıFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24