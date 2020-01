Bakan Sarıeroğlu, Kızılcahamam'da toplantıya katıldı (2)

\'22 MİLYON AKTİF SİGORTALI VAR\'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, Kızılcahamam’da düzenlenen SGK İl Müdürleri Eğitim ve İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, SGK’nın 27 bin personeli ve 81 ildeki örgütlülüğü ile kapsamı en geniş kurumlardan biri olduğunu söyledi. SGK\'nın, tüm vatandaşlarıı koruma altına alan, çalışma hayatlarında koruyan, kollayan, haklarını, sağlıklarını, emekliliklerini, ölüm sonrası eşlerini, çocuklarını koruma altına alan bir şemsiye altına alan bir kurum olduğunu belirten Bakan Sarıeroğlu. sorumlukularının büyük olduğunu ifade etti.

Bakan Sarıeroğlu, sosyal güvenlik sisteminin en titiz çalışmayı yapacakları konu başlıklarından biri olduğunu kaydederek, “İllerimizde, ilçelerimizde ve merkezde büyük bir hassasiyet, titizlikle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmet kalitesiyle ilgili, önümüzdeki döneme ilişkin perspektifler, hedefler geliştiriyoruz. SGK’nın kurumsal kapasitesinin daha da güçlendirilmesi anlamında çalışmalarımız var. Önümüzdeki döneme ilişkin güçlü hedefler ve çıktılara ulaşacağımız yeni bir yol haritası oluşturuyoruz. Şu an 22 milyon aktif sigortalımız var. 11 milyon 200 bin pasif sigortalımız var. GSS kapsamındaki nüfusumuz yüzde 98’lere ulaşmış durumda. Belki de bu oran dünya ülkeleri içerisinde en yüksek oran” diye konuştu.

\'VATANDAŞLARIMIZ KURUMLARIMIZDAN MEMNUNİYETLE AYRILMALI\'

“En önem verdiğim husus, vatandaşlarımızın kurumlarımıza geldiği zaman büyük bir memnuniyetle oradan ayrılması” diyen Sarıeroğlu, “Bu bağlamda bizim için Alo 170 vatandaşlarımızla direk temasa geçtiğimiz diğer temel mekanizma, diğeri de merkezlerimiz müdürlüklerimiz. SGK’nın insanlara iletişimi ve sorunlarına yaklaşımı ne kadar problem çözmeye odaklı olursa, vatandaşla devlet arasındaki bağ o kadar kuvvetlenir. İllerinize döndükten sonra çalışan bütün arkadaşlara bu konudaki hassasiyetimi iletmenizi istiyorum” dedi.

\'TEMEL ÖNCELİĞİMİZ İSTİHDAM\'

İstihdamın temel öncelikleri olduğunu belirten Bakan Jülide Sarıeroğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde istihdam seferberliğine başladık. Bu kapsamda daha güçlü hedefler ortaya koyacağız. Yeni teşvik uygulamalarını devreye sokacağız. Kadın, genç ve engellilerle ilgili yeni çalışmaları, mekanizmaları devreye sokacağız. Bununla ilgili bilgilendirmelerin daha titizlikle, hassasiyetle yapılması, yaptığımız çalışmalardan daha etkin sonuçlar almamamıza büyük katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.

ÖNCELİĞİMİZ, CEZALANDIRICI DEĞİL, REHBERLİK EDİCİ ÖZELLİĞİMİZ OLMALI\'

Bakan Sarıeroğlu, kayıt dışı çalışmayla ilgili mücadelenin sürdürüleceğini ifade ederek, denetim faaliyetleri ile birlikte vatandaş ile iletişimin önemini anlattı. Sarıeroğlu, “İlk başta, biz SGK olarak, tüm bilgilendirmelerimizin vatandaşlarımıza ulaştığına emin olmak mecburiyetindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Jülide Sarıeroğlu konuşmasını şöyle devam etti:

“Çalışma hayatının ve sosyal hakların iyileştirilmesi amacıyla sürekli teşvik, destek, prim, indirim uygulamaları yapıyoruz. Bu uygulamaların duyurularının toplumun her kesimine doğru kanallardan ulaştırmaya gayret etmeliyiz. Her zaman söylediğimiz gibi, kurumumuzu cezalandırıcı değil, rehberlik edici özelliğini ön plana çıkarmamız birinci önceliğimiz olmalı ve buna yönelik çalışmalarımızı artırmalıyız. Teşvik uygulamalarımızı nasıl basitleştirebiliriz, bunu çalışacağız. İşgücüne katılım oranlarımız ciddi oranda yükselme eğiliminde. İstihdam oranlarını daha fazla artırmamız gerekiyor ki işsizlikte düşüşe gidelim. Teşvik uygulamalarımızın daha etkin bir şekilde devreye girmesi gerekiyor. Bunun için il müdürlüklerimizin bilgilendirme faaliyetlerini artırmasını istiyoruz.”

Bakan Sarıeroğlu, ayrıca, şehit aileleri ve gazilere ilişkin çalışmalarında temel öncelikleri arasında yer alacağını bildirdi.