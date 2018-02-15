Bakan Sarıeroğlu, kadroya kabul edilen taşeron işçi sayısını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kadroya kabul edilen taşeron işçi sayısının 715 bini geçtiğini söyledi. Bakan Sarıeroğlu, 3. Havalimanı inşaatında hayatını kaybeden işçi sayısının ise 27 olduğunu ifade etti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, CNN Türk'te katıldığı programda başvuru yapan taşeron işçilerden kadroya kabul edilenlerin sayısının 715 bini geçtiğini belirti. Sarıeroğlu, 3. Havalimanı projesinde hayatını kaybeden işçilerle ilgili de bir açıklama yaptı.

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Sarıeroğlu, "Bizim için tek bir kardeşimizin hayatı bile çok önemli, en az 30 bin kişinin çalıştığı bir projeden bahsediyoruz. Orada çalışan 30 bin kişiyi zan altında bırakan aslı astarı olmayan bir iddia atılıyor ortaya. Maalesef SGK kayıtlarımıza giren tamamı iş kazası değil ama bilgi kirliliğine son vermek için açıklıyorum toplamda 27 kardeşimizi kaybetmişiz" diye konuştu.