T24 LogoT24 Logo
Gündem

"3. Havalimanı inşaatında 400 işçi öldü" iddiası Meclis'te

400 işçinin öldüğü, işçi ailelerine 'sus payı' olarak 400 bin lira verildiği iddia edilmişti

13 Şubat 2018 10:38

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul'da yapımı devam eden 3. havalimanı inşaatında bugüne kadar 400 işçinin hayatını kaybettiği iddiasını Meclis'e taşıdı. Ağbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

Cumhuriyet’ten Mehmet Kızmaz’ın haberine göre; üçüncü havalimanı inşaatında 400 işçinin öldüğü, Anadolu’dan gelen işçilerin ailelerinin ise para verilerek susturulduğu öne sürülmüştü.

TıIKLAYIN- "3. Havalimanı inşaatında 400 işçinin ölümü gizlendi" iddiası: Sus payı 400 bin lira

CHP İşçi Sendikaları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun cevaplaması talebiyle Meclis'e soru önergesi verdi.  Ağbaba, inşaatta kaç kişinin hayatını kaybettiğini, alanda toplam kaç firmanın faaliyet gösterdiğini ve geçmişte bu şirketlerde iş cinayeti vakalarının gerçekleşip gerçekleşmediğini sordu.

ETİKETLER

3üncü havalimanıinşaathaberişçi ölümlerichpağbabameclissoru önergesijülide Sarıeroğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24