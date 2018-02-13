"3. Havalimanı inşaatında 400 işçi öldü" iddiası Meclis'te

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul'da yapımı devam eden 3. havalimanı inşaatında bugüne kadar 400 işçinin hayatını kaybettiği iddiasını Meclis'e taşıdı. Ağbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

Cumhuriyet’ten Mehmet Kızmaz’ın haberine göre; üçüncü havalimanı inşaatında 400 işçinin öldüğü, Anadolu’dan gelen işçilerin ailelerinin ise para verilerek susturulduğu öne sürülmüştü.

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CHP İşçi Sendikaları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun cevaplaması talebiyle Meclis'e soru önergesi verdi. Ağbaba, inşaatta kaç kişinin hayatını kaybettiğini, alanda toplam kaç firmanın faaliyet gösterdiğini ve geçmişte bu şirketlerde iş cinayeti vakalarının gerçekleşip gerçekleşmediğini sordu.