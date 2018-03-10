Bakan Sarıeroğlu; Kadınların güçlü olması Türkiye'nin güçlü olması demektir

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye\'nin önemli süreçlerden geçtiğini belirterek, \"Dünyada taşların tekrardan yerinden oynandığı ve bölgemiz ile ülkemize yönelik büyük planların yapıldığı bir süreçten geçiyoruz. Bu geçtiğimiz süreçte Rabbim güvenlik güçlerimize kolaylık versin onları muzaffer kılsın\" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıoğlu, Elazığ AK Parti Kadın Kolları\'nın Nurettin Ardıçoğlu Salonunda düzenlenen 5\'inci Olağan İl Kongresi\'ne katıldı. Terör konusuna değinen bakan Sarıoğlu, hem bölgede hem de sınır kesiminde güvenliğin sağlanabilmesi için temizlik operasyonlarının yapıldığını belirterek, Türkiye’nin meşru müdafaa hakkını kullandığını ifade etti. Sarıeroğlu, \"Hem bölgemizde güvenliği sağlamak için hem sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terörle ilgili koridoru yok etmeye yönelik hem de Fırat Kalkanı’nda gerçekleştirdiğimiz gibi temizlik operasyonları yapıldıktan sonra Suriyeli kardeşlerimizin dönüşüne zemin oluşturacak ortamı hazırlamak için meşru bir hakkımızı kullanıyoruz. Orada sığınaklar yapılmış, tüneller kazılmış. Biz bu hazırlıkların ne için yapıldığını biz çok iyi biliyoruz. Bu süreci başarı ile üstesinden gelerek atlatacağız\" dedi.

2019 yılında yapılacak seçimlere de değinen Bakan Sarıeroğlu, \"Bu sürece girerken 2019 çok önemli bir milat. Dünyada tüm hesaplar şu anda ülkemizin geçeceği seçimleri üzerine yapılıyor. Önümüzde 3 tane sandık var. Hem belediye başkanlarımızı hem milletvekillerimizi hem de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki ilk başkanı seçeceğiz. O da inşallah Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Bu seçimleri sadece yerel, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi olarak düşünemeyiz. Bu kadar planların yapıldığı bir düzende bizim dostlarımıza güven düşmanlarımıza korku salacağımız bir 2019 olacak inşallah. 2019 seçimlerinde gerçek anlamda millet ve devletin buluşması gerçekleştirilecek\" diye konuştu.

\'KADIN ÇALIŞMALARI KONUSUNDA DEVRİM YAPTIK\'

Çalışma hayatında kadınların önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Bakan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

\"Türkiye olarak kadın çalışmaları konusunda devrim yaptık. Bu da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleşti. Türkiye’de eskiden kadının adı yok derlerdi, şimdi hem kadınların adı var hem de kendileri var. Çalışma hayatında kadınların iş gücüne katılma oranları yüzde 20 iken, şu anda yüzde 33,8 oranına yükseldi. 2023 yılında hedefimiz yüzde 41. Biz analık da hak, çalışmak da hak diyoruz. Kadınlarımızın iş ve aile yaşamı arasında sıkışık kalmalarını istemiyoruz. Çalışma hayatına girmek için önünde bazı engeller varsa bunu aşacak bazı mekanizmaları devreye sokuyoruz. Kadınların güçlü olması Türkiye’nin güçlü olması anlamına geliyor.\"

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