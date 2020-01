Bakan Sarıeroğlu, kadına yönelik şiddeti kınadı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Cumhuriyet Kadınları Derneği Gaziantep Şube Başkanı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 2\'nci Başkanı Sevilay Çete Kale\'nin kaçırılarak şiddete uğramasını kınadı. Bakan Sarıeroğlu, hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun kadın dayanışmasıyla şiddetin engellenmesi gerektiğini söyledi.

Etkinlik ve toplantılara katılmak üzere Adana\'ya gelen Bakan Sarıeroğlu, ilk olarak Adana Valisi Mahmut Demirtaş\'ı makamında ziyaret etti. Basına kapalı yapılan ziyarette Bakan Sarıeroğlu\'na, bakanlık bürokratlarının yanı sıra AK Parti Adana milletvekilleri ve parti yöneticileri eşlik etti. Adana Sheraton Oteli\'nde AK Parti İl Kadın Kolları\'nca düzenlenen \'Kadınlar Konuşuyor\' toplantısına da katılan Bakan Sarıeroğlu, sivil toplum kuruluşu ve iş dünyası temsilcisi kadınlara seslendi. Kadınların yakın ilgi gösterdiği Bakan Sarıeroğlu, Adanalı olduğunu vurgulayarak, \"Bu toprakların bir evladı olarak ve 26 yıl sonra Çalışma Bakanı olan bir kadın olarak Adana\'ya geldiğim için çok mutluyum. Gösterilen ilgiye teşekkür ederim\" dedi.

\'BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ\'

AK Parti iktidarının hep eskiden hayal olarak görülen şeyleri yaptığını anlatan Sarıeroğlu, \"Kadınlarımız iyi yerlerde ama ilerde daha iyi yerlere gelmesi için çalışacağız. Birlikte çalışma kültürüne inanıyorum. Önümüzdeki dönemde yapılacak tüm çalışmalarda her kesimin görüşünü alarak, konuşarak, ortak noktayı bularak ilerlemeyi hedefliyoruz. Daha başarılı işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Kadın konusu da bu dönemde bakanlığımızın daha da özen göstereceği bir konu. Hem yönetim kademelerindeki kadın sayısını artırma, hem çalışma hayatındaki kadınlarımızın sıkıntılarına daha iyi cevap verme noktasında çaba gösteriyoruz. Buraya da tüm bürokratlarla geldik. En azından 2 ayda bir Adana\'ya gelmeyi hedefliyorum\" diye konuştu.

ASLA KABUL EDİLEMEZ

Kadınların hem iş yaşamı ve siyasette daha ileri noktalara taşınması için çaba gösterdiğini vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

\"Ülkemizde hem de dünyada kadın meselesi, siyaset, ideolojiler üstü görülen bir mesele. Ülkemizde de bu şekilde ele alıyoruz. Kadına karşı her türlü ayrımcılığın karşısındayız. Her türlü şiddetin karşısındayız. Kadına yönelik şiddetle ilgili \'sıfır tolerans\' ilkesiyle yaklaşıyoruz. Gaziantep\'te bir dernek temsilcimizin şiddete maruz kalan birisine destek verdiği için şiddete kaldığını hep birlikte takip ettik. Bunu üzüntüyle karşıladığımı ve bu tarz şeylerin karşısında olduğumuzu belirtiyorum. Asla kabul edilemez bir şey. Kim, hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun, kadın dayanışması içerisinde bir sıkıntı yaşayan hemcinsimize elini uzatmış birisine şiddet uygulanmasının herkes tarafından kınanması gerekiyor. Kınadığımı da belirtiyorum. Bu olayın takipçisi de olacağımız bilinmeli.\"

Konuşmaların ardından basına kapalı süren toplantıda katılımcılar Bakan Sarıeroğlu\'na sorular yöneltti.



