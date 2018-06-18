T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Sarıeroğlu, Elazığ'da Murat Dalkılıç konserini izledi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Elazığ'da, AK Parti Milletvekili Metin Bulut'un organizasyonuyla düzenlenen Murat Dalkılıç konserini izledi

18 Haziran 2018 14:56

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Elazığ\'da, AK Parti Milletvekili Metin Bulut\'un organizasyonuyla düzenlenen Murat Dalkılıç konserini izledi.
Dün gece Yeni Valilik Meydanı\'nda düzenlenen konseri, binlerce Elazığlı ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve AK Parti Milletvekili Metin Bulut da izledi. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç\'ın coşkulu canlı performansına Elazığlıları\'ın da eşlik ettiği konser, geç saatlere kadar devam etti.
Bakan Jülide Sarıeroğlu, konser arasında sahneye çıkarak vatandaşları selamladıktan sonra kısa bir konuşma yaptı. Bakan Sarıeroğlu, \"Elazığ\'da 24 Haziran sonrası konserler devam edecek. Gençlerimize ve evlatlarımıza bu konseri düzenleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 24 Haziran çok önemli bir gün. Tarihi bir seçim yaşayacağız. 16 yıldır olduğu gibi 24 Haziran\'dan sonra da milletimizin desteği ile hizmetimize devam edeceğiz\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞ DHASosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Elazığ AK Parti Milletvekili Metin BulutDalkılıçDünYeni Valilik MeydanıElazığlı ileSosyal Güvenlik Bakanı Jülide SarıeroğluAK Parti Milletvekili Metin Bulut
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24