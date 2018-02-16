Bakan Sarıeroğlu: CHP halkı anlamıyor

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, CHP\'nin halkı anlamadığını ileri sürerek, \"Görüyorsunuz muhalefetin halini. Allah onların eline düşürmesin. Ne milleti anlıyorlar, ne de içinden geçtiğimiz süreci anlıyorlar. Gittikleri yol çok tehlikeli. İnşallah doğru yolu bulurlar\" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Bitlis\'e geldi. Bitlis Eren Üniversitesi\'nde, Ak Parti Bitlis 5. Kadın Kolları Kongresi\'ne katılan Bakan Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye\'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirtti. Sarıeroğlu, \"Çok büyük bir aileyiz. Slogan olarak kullanmıyoruz. Teşkilatlarımızdan aldığımız ruhu, bizzat yaşıyoruz. Bu aile ruhumuz daim olsun. Bitlis bizim için çok kıymetli. Bitlis’te daha önce koordinatörlük yaptığım için, Bitlis’in alimlerin ve erenlerin şehri olması bizim için çok önemlidir. Çok tarihi süreçten geçiyoruz. Bölgemizde yaşanan gelişmeleri görüyorsunuz. Yola çıktığımız 2002\'nin 14 Ağustos\'undan bu yana milletimize hizmet aşkımızı, ortaya çıkaracağımız icraatlarımızı ortaya koyduk. Parti kapatma davaları, genel başkanımızla ilgili alınan hukuksuz karar, partimize yönelik yalan algı ve itham çalışmaları ile karşı karşıya kaldık. Ülkemizi daha ileriye götürmek için yaptığımız çalışmalarda önümüze engeller çıkarıldı. Gezi olayları, 17-25 Aralık olayları, 7-8 Ekim olayları ile birbirimize düşürmeye çalıştılar. En son 15 Temmuz gecesi. 29 gün boyunca nöbetler tutuldu. Bayrağımıza, milletimize ve vatanımıza nasıl sahip çıkılacağını tüm dünyaya gösterdik\" diye konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Gazi Meclis\'te oduğunu belirten Bakan Jülide Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

\"Büyük, güçlü Türkiye’nin nasıl bir vatan aşkına sahip olduğunu hesap edemediler. En önemlisi de başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokağa döküleceğini hesap etmediler. Tüm dünyaya nasıl olacağını gösterdik. TBMM çatısı altında olanlardan biriydim. Başkentimizde, gazi şehrimizde kahramanlık destanı yazdık. Barut kokusu halen burnumuzda. Yaşananlar gözlerimizin önündedir. Allah milletimizden razı olsun. Allah bir daha bizleri böyle ihanetlerle sınamasın. Milletimiz tankların önüne yatmasaydı, F16’ların bombalamasına rağmen sokaklara çıkmasaydı bugün ülkemiz olmayacaktı. Böylesine zorlu bir dönemden sonra yeni bir operasyona başladık. Çok önemli ekonomik zorluklarla karşı karşıyla kaldık. En son dönemlerde yaşananları görüyorsunuz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için Mehmetçik operasyonlarına devam ediyor. Bugün, İzmir’de eğitim uçağı düştü. 2 kardeşimizi kaybettik. GATA’da yaralılarımız var. Çok büyük badireler atlattık. Bunları da atlatarak yine muzaffer olacağız. Bunun arkasında duruyoruz. İnşallah Rabbimizin yardımıyla bu süreci de atlatacağız.\"

\'BÜYÜMEYE DEVAM\'

Bakan Sarıeroğlu, Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nı da değerlendirirken, \"Bakıyorsunuz; metrelerce tüneller, yerler ve kaleler bunlar planlanmış şeylerdir. Yeni yapılmış şeyler değil. Başımızda Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başarılara imza atacağız. Mücadeleye devam ediyoruz. Yüzde 7,8 oranında büyümüş bir ülkeyiz. Bu kadar operasyona maruz kalan ülkemiz, geçen yıl yaşananlara rağmen büyümeye devam ediyor. 63 TL kursiyer ücreti alan kardeşlerimize 401 TL de ayrıca katkı sağlıyoruz. Eğer kadınlar meslek sahibi olmazlarsa, eğitim konusunda ileride olmazlarsa tek kanatlı kuş uçmaz. Evlatlarımızın gelecekten umutlu olması için çalışıyoruz\" dedi.

\'2019 TARİHİ BİR YIL OLACAK\'

Konuşmasında CHP\'nin halkı anlamadığını belirten Bakan Sarıeroğlu, \"Görüyorsunuz muhalefetin halini. Allah onların eline düşürmesin. Ne milleti anlıyorlar ne de içinden geçtiğimiz süreci anlıyorlar. Gittikleri yol çok tehlikeli. İnşallah doğru yolu bulurlar. Toplumun tüm kesimlerine uzanmak için köklü adımlar atıyoruz. Çok kısa süre önce sizlere verdiğimiz taşeron yasasını hayata geçirdik. Şu ana kadar başvuru sayısı 700 bini geçmiş durumda. 12 Şubat’a kadar başvuruları aldık. Şartları taşıyıp taşımadığı kontrolleri yapıldı. Şu ana kadarki rakamlar 700 bini aşmış durumda. Kadroların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizim bakanlığımız, 80 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. Bu yüzden sorumluluğumuz biliyoruz. Emekliler, çiftçiler işverenler, işçiler ile ilgili beklentileri tüm konular masamızın üstündedir. 2019 yılı tarihi bir yıl olacak. Yapılacak olan yerel seçimler sadece bir yerel seçim değil. Genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sıradan seçimler değil. Düşmanlarına karşı, dostlarına güven vereceği dönüm noktası olacak\" diye konuştu.



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