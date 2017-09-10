Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara\'nın Kahramankazan İlçesi\'nde Ak Parti teşkilatının olağan kongresinde yaptığı konuşmada, \"O gece tüm Kazan halkı canlarını ortaya koyarak, üzerlerine doğrultulan silahlara karşı kahramanlık destanı yazdılar ve \'Kahraman\' unvanını da sonuna kadar hak ettiler. Ankara o gece Türkiye\'ye sahip çıktı\" dedi.

Bakan Jülide Sarıeroğlu, FETÖ/PDY\'nin darbe girişiminin merkezi olan 4\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan kalkarak sivil halkı, TBMM\'yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16\'ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan\'da partisinin ilçe teşkilatınca gerçekleştirilen kongreye katıldı. Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi\'nde gerçekleştirilen kongreye Bakan Sarıeroğlu, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti Ankara milletvekilleri Nevzat Ceylan ve Emrullah İşler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve çok sayıda delege katıldı.

BAKAN\'DAN KAHRAMANKAZAN\'A ÖVGÜ

Bakan Jülide Sarıeroğlu, kongrede yaptığı konuşmada, Kahramankazan kongresinin bakan olarak katılığı ilk kongre olduğunu söyledi. Tarihin en karanlık gecelerinden biri olan 15 Temmuz\'a sadece \'darbe girişimi\' demenin yetersiz kalacağını belirten Bakan Sarıeroğlu, \"Ankara o gece Türkiye\'ye sahip çıktı. Ölümü korkuttu, canını, hayatını ortaya koydu. 25 ilçenin 25\'i de sokakta vatanımıza, bayrağımıza sahip çıktılar. Kazan biraz daha farklıydı, bu darbe girişiminin Ankara\'daki merkez üssü Kazan\'dı. O gece tüm Kazan halkı canlarını ortaya koyarak, üzerlerine doğrultulan silahlara karşı kahramanlık destanı yazdılar ve \'Kahraman\' unvanını da sonuna kadar hak ettiler. Şehit ve gazilerimiz, Aliya İzzetbegoviç\'in, \'Ölmeye hazır olan insanlar, ölmeye hazır olmayanlara karşı galip gelirler\' sözünün yansımasını yaşattılar\" dedi.

SİZLERLE BİRİLKTE BAŞARDIK

Belediye Başkanı Lokman Ertürk de, Kahramankazan ilçe teşkilatında geçmişten bugüne kadar görev alan tüm dava arkadaşlarına teşekkür ettiğini belirterek, “Kahramankazan teşkilatımızda geçmişten bugüne kadar çok değerli emekleri olan, aramızda olan olmayan tüm dava arkadaşlarımızın çabalarıyla, gönüllerden gönüllere giden köprülerin inşasını, kalplerden kalplere giden yolların inşasını sizlerle beraber başardık. Kongremizin hayırlı mübarek olmasını temenni ediyorum\" dedi.

Kongrede tek aday olan AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanı Ali Yıldıztepe, kongre sonucu yeniden ilçe başkanlığı görevine seçildi.



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