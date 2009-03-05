Bakan Şahin’e vatandaştan işsizlik isyanı

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, belediye başkan adayı Adnan Uğurlu ile esnafı ziyaret etti. Gezi sırasında Ayşeana Zurnacı adlı yaşlı bir kadın "Bırakın bunları işsizlere bakın" diye bağırınca, Bakan Şahin, kadının yanına giderek, kendini tanıttı ve derdini sordu.





Çare bulun gayrı



Kadın da Bakan Şahin'e, "Ne bu memleketin işsizliği, yeter ya... Bir çare bulun gayrı buna" dedi. 25 yaşındaki torununun işsiz olduğunu, bu nedenle ailesinin sıkıntı yaşadığını anlatan yaşlı kadını sakinleştirmeye Bakan Şahin, Adnan Uğurlu'dan kadın ile ilgilenmesini istedi.



Bir kahvehaneye giren Adalet Bakanı Şahin okey oynayan gençleri görünce, "Hayırdır gençler, bu saatte oyun oynuyorsunuz" diye sordu. Masadaki bir genç de "Ne yapalım iş yok güç yok. İnşaat işçiyiz, durgunluktan dolayı da çalışamıyoruz" yanıtını verdi.



Kahvehanedekilerle sohbet eden Şahin, küresel ekonomik krizden Türkiye'nin de etkilendiğini ancak hükümetin tedbirlerini sürdürdüğünü anlattı. Türkiye'de işsizliğin yanı sıra mesleksizlik sorununun daha büyük önem taşıdığını dile getiren Şahin, İş-Kur ile üretilen proje çerçevesinde meslek kursları açarak, kurslara katılanlara günlük 15 TL ödeyip soruna çözüm bulmaya çalıştıklarını bildirdi. Bu projenin, Türkiye'de mesleksizlik sorununda çok önemli bir adım olacağını vurgulayan Bakan Şahin, yerel seçimlere de değindi.



Oy istediğim için eleştirildim



Bakan Şahin, "Şimdi Korkuteli adayımız Adnan beye oy isteyeceğim ama bu kez de vatandaşlara baskı yapıyor diyecekler. Adaylarımıza oy istediğim için eleştirildim. Hizmet veren hiçbir belediyeye ayırım yapmadık. Ama ben aynı zamanda AK Parti Milletvekiliyim ve mensubuyum. Tabii ki kendi adaylarımızın kazanmasını arzu ederim" diye konuştu.



Esnafı gezen Şahin'in yanına gelen bir çiftçi de "Buğdayımızı satamadık. Öldük bittik. Yardım edin" diye yakındı. Bakan Şahin çiftçiye, küresel ekonomik krizin ardından Türkiye'nin gıda stoklarıyla dünyada avantajlı ülkeler haline geleceğini söyledi. Şükrü Argın adlı seyyar satıcının pazar yerinde kendisinden daha fazla yer kirası alındığını söylemesi üzerine de Adalet Bakanı, belediye yetkililerinden konuyla ilgilenmelerini istedi.



CHP’ye başarılar



AKP seçim bürosunun yer aldığı caddede bulunan CHP seçim bürosunu da ziyaret eden Şahin, kendisini karşılayan CHP İlçe başkanı Ahmet Daloğlu'na da başarılar diledi.



Bakan şahin, ardından AKP seçim bürosunun açılışını yaptı. Burada konuşan Bakan Şahin, seçime katılan tüm aday ve partilere başarılar diledi. Kendileri için siyasetin hizmet aracı ve hizmet yarışı olduğunu dile getiren Bakan Şahin, şöyle konuştu:



"Bu seçimlerin proje yarışı olması gerekir ama bazı siyasi partiler tarafından seçim, hizmet değil, itham yarışı haline getirildi. Siyasi partiler hizmet projelerini anlatmalılar, rakiplerimiz bize, bizim yaptığımız hizmetlerden daha fazlasını yapacaklarını söylerler ise onları alkışlarız. Böylelikle siyasete barış da gelir. Çalışan, hizmet eden her belediyeye elimizden geldiğince destek oluyoruz. Burada da (Adnan beyi destekleyin) dersem, bazı bazın yayın organları Adalet Bakanı olarak taraf tutuyor diyecek. Ayrım yapmıyoruz, adayımızın kazanmasını arzu ediyoruz. Halkıma, 'Siz ne yapacağınızı bilirsiniz, tereciye tere satacak değiliz" diye sesleniyorum."

