T24 LogoT24 Logo
Politika

Bakan Şahin'den taziye ziyareti ORDU (A.A)

14 Ağustos 2011 19:56

-Bakan Şahin'den taziye ziyareti ORDU (A.A) - 14.08.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütünün silahlı saldırısı sonucu şehit olan Onur Karakuş'un babası Veysel Karakuş'a taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Şahin, Ordu Valisi Orhan Düzgün, AK Parti Ordu milletvekilleri Fatih Han Ünal, Harun Çakır ve diğer yetkililerle oğlunun İstanbul'daki cenazesine gitmek için Ordu Emniyet Müdürlüğü Polisevi misafirhanesinde ağırlanan Karakuş'u ziyaret ederek,  başsağlığı diledi. Şehit babası Karakuş'a üzüntülerini bildiren Bakan Şahin, ayrıca saldırIda şehit olan diğer iki askere de Allah'tan rahmet ailelerine de başsağlığı dileğinde bulundu. İstanbul'da yaşayan ve tatil için memleketi Ordu'ya geldiği öğrenilen baba Karakuş ise ''Acımız çok büyük. Allah başka anne, babalara bu acıyı yaşatmasın'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24