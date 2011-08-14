-Bakan Şahin'den taziye ziyareti ORDU (A.A) - 14.08.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütünün silahlı saldırısı sonucu şehit olan Onur Karakuş'un babası Veysel Karakuş'a taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Şahin, Ordu Valisi Orhan Düzgün, AK Parti Ordu milletvekilleri Fatih Han Ünal, Harun Çakır ve diğer yetkililerle oğlunun İstanbul'daki cenazesine gitmek için Ordu Emniyet Müdürlüğü Polisevi misafirhanesinde ağırlanan Karakuş'u ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Şehit babası Karakuş'a üzüntülerini bildiren Bakan Şahin, ayrıca saldırIda şehit olan diğer iki askere de Allah'tan rahmet ailelerine de başsağlığı dileğinde bulundu. İstanbul'da yaşayan ve tatil için memleketi Ordu'ya geldiği öğrenilen baba Karakuş ise ''Acımız çok büyük. Allah başka anne, babalara bu acıyı yaşatmasın'' dedi.