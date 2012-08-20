Bakan Şahin'den gazetecilere: Ağzına tıkarım o yazıları senin

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, bazı BDP'li milletvekillerinin PKK'lılarla buluşmasıyla ilgili olarak, "salakça ortaya düştükleri bir manzara" derken kendisini eleştiren gazetecileri de 'Ağzına tıkarım o yazıları senin' diyerek uyardı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ordu'ya giden İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, partisinin İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmaya vatandaşların bayramını kutlayarak başlayan Şahin, bazı BDP Milletvekillerinin PKK üyeleriyle buluşmalarını değerlendirdi.

Türkiye'yi bölme gayretinde olanlarının bebek, doktor, hoca, öğretmen, asker, polis katilleri ile olan mücadelenin hukuk çerçevesi de sonuna kadar devam edeceğini ifade eden Bakan Şahin şöyle konuştu:

“ İyiliğin mücadelesi, insanlığın mücadelesi sonsuza kadar devam edecektir. Eğer beklenen bir son varsa bir gün silahları ne zaman bırakacaklarsa beklenen gün o gündür. Dolaysıyla bu son haftalar içesinde bir takım komik ilişkiler tablolar yaşıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na söylemek isterim ki, kuzenin ve milletvekilinin 'arkadaşları' bir gün silahı bırakırlarsa son o gündür. Mücadelenin sona ermesini bekliyorsa birileri o sonsuza kadar devam edecektir.

Ülkenin her yerinde Türk Bayrağı'nın şehitler sayesinde dalgalandığını belirten Şahin, “Herkes aklını başına alsın. Cuma günü bir manzara benim için sürpriz olmayan bir manzara, 13 aydır haykırdığım bir manzara, sayın Başbakanımızın zaman zaman anlaşılacak şekilde hep söylediği bir manzara, bir muhabbet manzarası terör örgütü ile buluşma sahnesi herkesi saf kendilerinin çok akıllı olduklarını düşünerek safça, ortaya düştükleri, salakça ortaya düştükleri bir manzara. Öyle bir buluşma ki omuz teması, göğüs teması neredeyse göbek teması ve farkında değiller. Güpe gündüz milletinin gözünün önünde benim söylediğim gerçeği görüntü olarak verdikleri için benim haykırdığım gerçeği ve haykırdığım için de birileri tarafından zaman zaman nezaketsizlikle, zaman zaman devletçilikle, zaman zaman sertlikle eleştirildiğim bir manzarayı eksik olmasınlar 'biz buyuz' dediler. 'Dağdaki ile aynıyız, uzantısıyız, birlikteyiz' dediler. Cuma günü verdiler bu görüntüyü. Ben şaşırmadım, zaten öyleydiler. 13 aydır bağırıyordum, TBMM kürsüsünde, başka kürsülerde, Ordu'da, Samsun'da, Ankara'da, İstanbul'da, Van'da her yerde ve gittiler, buluştular, öpüştüler”

'Ağzını tıkarım o yazılarla senin'

Şahin, utanmadan, sıkılmadan kendisinin PKK ve KCK'ya ve onların uzantısı kukla milletvekillerine söylediği sözleri Kürt vatandaşlara söylemiş gibi yorumlayanların olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“ Buna ne hakkın var. Senin benim Kürt kardeşlerimle aramı açmak gibi bir misyonun mu var. Benim sözüm ve söylemim dağdaki eli silahlı eşkıyalaradır. Ankara'daki onların temsilcilerinedir. Bunlarla sınırlıdır. Yine söylüyorum var mı diyeceğin. Benim kardeşlerim her zaman benim kardeşimdir. Sadece benim değil bizim kardeşimizdir. Ben burada, 75 milyon Türk milleti adına konuşuyorum. İki şeyi bir birinden ayırmak lazım. Hakkari sokağın da ekmeiğini arayan, Hakkari yaylasında koyununu otlatan çobanla, Kandil de, Irak'ta bu ülkeyi bölmek için elinde silah tutan terör baronları ve terör militanları bir birinden bir büyük tel örgü ile ayıralım. Kardeşlerim bir tarafta militanlar bir taraftadır. Bunu kimsenin karıştırmaya ve benim sözlerimi oraya püskürtmeye yeltenmesin, hakkı yoktur, ağzına tıkarım o yazıları senin”