Bakan Şahin'den Günay'a Ergenekon tepkisi

Ergenekon soruşturması kapsamında Türkan Saylan'ın evinin aranması hükümeti de böldü. Adalet Bakanı Şahin, Saylan'a destek veren Turizm ve Kültür Bakanı Günay'a tepki gösterdi



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Ertuğrul Günay´ın Ergenekon soruşturmasına yönelik eleştirilerine yanıt verdi: “Ben Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili bir değerlendirme yapsam herhalde o da bunu şık bulmaz.”



Daha önce de Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, "Sen niye 'Baba Beni Okula Gönder' dedin diye gözaltına alınmıyor" sözleriyle soruşturmayı savunmuştu.



'Türkan Saylan'ı da görme'



Turizm ve Kültür Bakanı Günay ise, Ergenekon’daki 12. dalga operasyonu ile ilgili gelişmeleri ’tatsız’ olarak nitelemiş, sürecin AKP aleyhine işlediğini belirtmişti. Günay, şunları söylemişti:

"Özellikle Türkan Saylan ve ÇYDD’ye yönelik operasyon çok saptırıcı bir şey oldu. Bazen korkuyorum işi saptırmak için içeride özel gayretler de var mı diye.

Şu anda Ergenekon'da süreç AKP’nin aleyhine işliyor. Bu şeye benziyor. 12 Mart geldi, darbecilik işine bulaşmışları aldı. Sonra döndü Tarık Zafer Tunaya’yı, Bülent Nuri Esen’i almaya başladı ve iş sulandı. 12 Mart bir demokrasi düşmanı hareketine dönüştü. Burada da, bu kadıncağız (Türkan Saylan) velev ki bu işin içinde olsun, onu görme ya, onu görme ya... Daha neler var, onu görme ya...



'Hedeften sapılmamalı'



Böyle önemli bir sürecin, asıl hedefinden ve doğrultusundan saptırılmaması, herkesin ve başta hukuk uygulayıcılarının ana görevidir.

Önceki yıllarda, 'Susurluk' adıyla bilinen soruşturma süreci, ülkede hortlatılan kısır tartışmalar, laiklik ekseninde yaratılan kavgalar ve üretilen yapay korkularla mecrasından saptırılmış ve sonuçsuz kalmıştır.



Şimdi de Ergenekon soruşturmasının asıl hedefinin, ülkemizde demokrasiye karşı kurulan tuzaklar, Türkiye'yi yeniden bir askeri müdahale ortamına sürüklemek için yapılan provokasyonlar, bu amaca yönelik terör eylemleri ve hatta cinayetler olduğu asla unutulmamalı, konuyu saptıracak, yapay tartışmalara meydan verecek girişim ve işlemlerden özenle sakınılmalıdır.

Bu soruşturma, demokrasiyi korumak ekseninde ve hukuk devleti ilkelerine özenle bağlı kalarak sürdürüldüğü ve bu yolda aydınlatıcı sonuçlar alındığı ölçüde Cumhuriyet tarihimiz içinde özel ve önemli bir yer tutacak, böylelikle demokrasi ülkemizde süreklilik ve gerçeklik kazanmış olacaktır.”



Şahin: Eleştirdiği konu yargısal



Yargı Teşkilatı Toplantısı 2009'un çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Ergenekon soruşturması kapsamında evi aranan Türkan Saylan'la ilgili "Onu da görme" değerlendirmesinde bulunan Kültür Bakanı Ertuğrul Günay’a tepki gösterdi.



Bakan Şahin, aynı kabinede görev yaptığı bir Bakan'ın açıklamaları ile ilgili değerlendirme yapmayı pek şık bulmadığını ancak konuşulan konunun yargı ile ilgili olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:



“Ben Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili bir değerlendirme yapsam herhalde o da bunu şık bulmaz. O halde birbirimizin görüşlerine saygı duymalıyız. Ancak eleştirdiği konu yargısal bir konudur, yargı faaliyetleri ile ilgili bir konudur. Bilindiği gibi bağımsız yargı organlarımız, Anayasa, yasa ve hukuka uygun olarak vicdanları ile hareket ederler. Yanlış olabilir mi? Gerek soruşturma, gerek kovuşturma evrelerinde bir takım hatalar yapılabilir mi?



Yapılabilir. Ancak bunun düzeltilmesinin yolu da yine yargı içinde olacaktır. O bakımdan bağımsız ve tarafsız yargının faaliyetleri konusunda fikir beyan ederken hepimiz çok dikkatli ve özenli davranmalıyız. Yargıyı yıpratacak veya kamuoyu nezdinde onun tarafsızlığına gölge düşürecek beyanlardan mümkün olduğunca kaçınmak durumundayız. Çünkü yargı hepimize gereklidir, lazımdır. Yargı mensuplarımız büyük bir özveri ile ellerinden geldiği kadar adaletin tecellisi için gayret sarf ediyorlar onlara hepimiz yardımcı olmalıyız diye düşünüyorum.”