-Bakan Şahin'den "terör" vurgusu ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, AK Parti hükümetleri olarak, partilerinin kurulduğu günden bu yana, vatanın bölünmez bütünlüğünün, milletin huzur ve güvenliğinin hep öncelikleri arasında olduğunu belirterek, ''Bu alandaki çalışmalarımızı, hep demokrasi çerçevesinde ve hukukun üstünlüğünden taviz vermeden yürüttük ve yürütmeye devam edeceğiz'' dedi. Erdoğan, şehit yakınları ve gazilere, Ankara Demirspor Tesisleri'nde iftar verdi. İftara, Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve 2 bin 300 şehit yakını ve gazi katıldı. Bakan Şahin, iftarda yaptığı konuşmada, tüm şehit yakınları ve gazilerin ramazan ayını tebrik etti. Şehit aileleri ve gazilerin en değerli varlıkları olduğunu ifade eden Şahin, ''Sizler eşinizi, oğlunuzu, babalarınızı bu vatan için şehit verdiniz. Bunun dünyada herhangi bir karşılığı söz konusu olamaz. Bundan daha kıymetli, daha büyük fedakarlık da olamaz. Bunların kahramanlıkları ve fedakarlıkları bizim varlık sebebimiz olmuştur ve bizler, sizler için ne yaparsak yapalım, bunun karşılığını ödeyemeyiz. Sizlerin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Sizler bizim başımızın tacısınız ve hepinizin başımızın üstünde yeri vardır'' diye konuştu. Şahin, şehit yakınları ve gazilerin haklarına en iyi şekilde sahip çıkabilmek için ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Bu çalışmaları yürütmek üzere bakanlığımız bünyesinde Şehit ve Gazi İşlemleri Daire Başkanlığı ve valiliklerimiz bünyesinde de şehit ve gazi işlemleri şube müdürlükleri oluşturulmuştur. 12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen referandumla Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda bu alanda değişiklik yapılmış harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gazilerimize şükran borcumuzun bir ifadesi olarak daha fazla hak ve imkan sağlanmasına yönelik pozitif ayrımcılık yapılabilmesinin anayasal dayanağı oluşturulmuştur. Bu kapsamda, ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşlarımız, şehit yakınları ve gazilerimizle bir araya gelinmiş sorun, ihtiyaç ve beklentiler konusunda gerekli çalışmalar yapılmıştır. Huzurunuzda bir kez daha ifade etmek istiyorum, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehit yakınları ve gazilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için ve sorunlarının giderilmesi noktasında yapılan çalışmalar, talimatlarınız doğrultusunda büyük bir hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir.'' -''Ateş düştüğü yeri yakar...''- ''AK Parti hükümetleri olarak partimizin kurulduğu günden bu yana vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği hep önceliklerimiz arasında olmuştur'' diyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu alandaki çalışmalarımızı, hep demokrasi çerçevesinde ve hukukun üstünlüğünden taviz vermeden yürüttük ve yürütmeye devam edeceğiz. Bizim bu anlayışımız bazıları tarafından yanlış ve bazıları tarafından da eksik yorumlanmıştır. Şunu ifade etmek istiyorum, Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğüne, huzur ve güven ortamına, ekonomik ve sosyal gelişmesine kast eden bölücü terör örgütüyle mücadelemiz siyasi, ekonomik, kültürel boyutları ile güvenlik alanında en üst düzeyde kararlıklıkla devam etmektedir ve devam edecektir.'' Şehit ve gazi ailelerine de seslenen Bakan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: ''Burada acılarınızı tazelemek istemiyorum. Biliyorum hepinizin yüreği yaralıdır. Ateş düştüğü yeri yakar ama biz biliyoruz ki dinimiz şehitliğe büyük önem vermiştir. Bizim inancımızda şehitlik en üstün mertebedir. Şehitler Yüce Allah'ın, Yüce Peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuşlardır ve cennetle müjdelenmişlerdir. Şehitlik, peygamberlikten sonra gelen en büyük manevi rütbedir. Biz buna inanıyoruz. Bu inancımız, acımızı dindiriyor ve hafifletiyor. Allahuteala, hepinize sabır ve dayanma gücü versin ve vermektedir ve bir daha asla hiçbirinize acılar yaşatmasın.'' Şahin, Başbakan Erdoğan'a hitaben de ''Sayın Başbakanım, teşrif ettiğiniz sofra bir zengin sofrası değildir, bir fakir sofrası da değildir. Bu sofra gönlü zengin, yüzü biraz üzüntülü ama alnı ak ve başı dik insanların sofrasıdır. Bu sofra gönül sofrası, bu sofra aziz vatanımızın sahiplenildiğinin sofrasıdır. Bu sofra yüce milletimizin duruşunun sofrasıdır. Bu sofra şehitler sofrasıdır. Bu sofra gaziler sofrasıdır'' dedi. Şehit çocuklarına oyuncak, büyüklere de çeşitli hediyelerin verildiği iftarda, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iki şehit yakınıyla aynı masada orucunu açtı.