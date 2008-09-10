Bakan Şahin'den 301 izni

Yeni 301 davaları geliyor



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, yazar Temel Demirer'in, Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinden yargılanmasına izin verdi. Bakan Şahin, 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, Demirer'in TCK'nın 301. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama'' suçundan yargılanması istemiyle açılan dava kapsamında gönderdiği izin talebine olumlu görüş bildirdi. Buna göre dava, kaldığı yerden devam edecek.Mahkeme, 15 Mayıs 2008'deki duruşmada, TCK'nın 301. maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle yargılamanın durdurulmasına karar vermişti. Demirer hakkında, Hrant Dink'in öldürülmesinden bir gün sonra Ankara Yüksel caddesindeki basın açıklamasında, "halkı kin veya düşmanlığa tahrik veya aşağılama'' ile "Türklüğü, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama'' suçlarına ilişkin TCK'nın 216/1. ve 301/1. maddeleri uyarınca dava açılmıştı. TCK'nın 301. maddesinde yapılan değişiklikle Demirer, 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.