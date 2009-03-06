Bakan Şahin yine tehdit etti

Yerel yönetimlerin hükümetle aynı partiden olması halinde bölgelere daha iyi hizmet geleceği yönünde yaptığı konuşması tartışma konusu olan Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Karabük'ün Eskipazar İlçesi'nde, partisinin seçim irtibat bürosunun açılışında yine aynı yönde konuştu.





Eskipazar'a yüksek okul kurulması için girişimde bulunduklarını belirten Bakan Şahin, bunun gerçekleşmesi için merkezi hükümetin burada görev yapacak belediye başkanı ile koordineli çalışması gerektiğini vurgulayarak, "AKP'li bir belediye başkanının göreve gelmesi halinde biz daha fazla hizmet edileceğine inanıyoruz. Siz ne yapacağınızı bilirsiniz. Tereciye tere satacak halim yok'' dedi.



Seçim bürosunun açılış törenine Bakan Şahin'in yanı sıra AKP Karabük Milletvekilleri Mustafa Ünal, Mehmet Ceylan, Cumhur Ünal, Karabük Belediye Başkanı AKP'li Hüseyin Erer, Eskipazar Belediye Başkan adayı Dursun Baş, partililer ve vatandaşlar katıldı. Törende, bir kamyonetin kasasına kurulan kürsüden halka hitap eden Bakan Şahin, Eskipazar'ın, Safranbolu'nun turizme açılması gerektiğini belirterek, ``Belediye Başkanı Dursun Baş kardeşim, bunu hızlandırabilmen için önce hükümet ile iyi bir diyalog içinde olman lazım. Tek başına yapamazsın bunu'' dedi. Bakan şahin şöyle konuştu:



``Dursun Baş, uzun süreden beri tanıdığım bir arkadaşım. Aslında genel merkezimiz kendisine başka bir görev vermeyi düşünüyordu. Ama, `Ben illa ki Eskişehir'e gideceğim', pardon `Eskipazar halkına hizmet edeceğim' dedi. Belki de Eskipazar bir gün Eskişehir olur değil mi?''



‘Daha fazla hizmet edilir’



29 Mart'ta hükümetin değişmeyeceğini, partisinin 2012 Temmuz'a kadar iktidarda ve hükümette olacağını belirten Bakan Şahin, şöyle devam etti:



“Buraya yapılmış olan hizmetler var, yapılacak hizmetler de var. Uzun süredir mücadele verdiğimiz Karabük Üniversitesi kuruldu. Şimdi Eskişehir'e, pardon Eskipazar'a, Eskişehir benim ağzıma nereden takıldı? Eskipazar'a yüksek okul kurulması konusunda teşebbüste bulunduk. Şimdi üniversite senatosu bir karar aldığında, Yüksek Öğretim Kurulu kararını verecek. Daha sonra hükümetimize iş düşecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Bakanlar Kurulu'na. İnşallah yakında ilçenize Karabük Üniversitesi'ne bağlı bir yüksekokul kazandırırız. Bütün bunların gerçekleşmesi için merkezi hükümetin burada görev yapacak olan belediye başkanı ile koordineli bir çalışma yapması, daha doğrusu belediye başkanının bu hizmetleri çok iyi bir şekilde takip etmesi lazım. Gelecek, her gün takip edecek. Belediye Başkan adayımız Dursun Baş. Eğer Dursun Baş'ı belediye başkanı olarak seçerseniz, çok önemli hizmetlere imza atacak. Ak Parti'li bir belediye başkanının göreve gelmesi halinde, biz daha fazla hizmet edileceğine inanıyoruz. Siz ne yapacağınızı bilirsiniz. Tereciye tere satacak halim yok. Başka bir şey söyleyince, `Bakan milleti tehdit ediyor, şantaj yapıyor' diyorlar. Onun için böyle kelimeleri seçip kullanma ihtiyacı hissediyorum. Kararı siz vereceksiniz.''



‘Oy istemem normal’



Oy verme konusunda seçmeni tehdit ettiği iddiasıyla eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine ise Bakan Şahin, şunları söyledi:



``Ben aynı zamanda siyasi bir partinin üyesiyim. Ve o siyasi partinin milletvekiliyim. Aynı zamanda siyasi partinin kurduğu hükümetin üyesiyim. Dolayısı ile kendi partinizden aday olan vatandaşlar için oy istemem normal. Bunu biz icat etmedik. Bu siyasi parti gerçeği ortaya çıktığı andan itibaren tüm demokratik ülkelerde var. Parti mensupları, hangi partiden olurlarsa olsunlar partileri için oy isterler.''

