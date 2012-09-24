Bakan Şahin: Yeni coplar güvenliği daha kaliteli hale getirecek!

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ''Yeni coplar sokakta vatandaşa sunulan güvenlik hizmetini daha kaliteli hale getirecek'' dedi.

CHP Ordu Milletvekili İdris Yıldız, Bakan Şahin'e ''Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'nca deneme amacıyla ilk etapta 6 bin adet demir cop sipariş verildiği söylenmektedir. Bu coplar vatandaşlarımız üzerinde mi denenecektir? Böylr bir 'silah'ın orantısız güç kullanımına örnek teşkil edeceğini düşünüyor musunuz?'' diye sordu.

Soru önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Şahin, fonksiyonel copun 'bilinçli ve etkin şekilde' kullanımını sağlamak için 'insan hakları odaklı' program doğrultusunda personele eğitimler verilmeye başlandığını belirtti. Şahin, polise verilen açılır cop eğitimi ve teçhizatının, orta ve uzun vadede etkinliği arttırarak sokakta vatandaşa sunulan güvenlik hizmetini daha kaliteli hale getireceğinin beklendiğini söyledi.

Bakan Şahin'in yanıtı:

'Sesi ve görüntüsüyle caydırıcı'

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Ercan Taştekin, copun sesi ve görüntüsüyle caydırıcı bir özelliğe sahip olduğunu belirterek, şunları söylemişti: “Ses efekti ve görüntüsüyle saldırganı caydırıcı bir özelliğe sahip. Taşınabilir, kolay ulaşılabilir. Sorun ortadan kalktıktan sonra kapatılmak suretiyle tahrik unsurunun önüne de geçiliyor. Yeni portatif cop mutlak suretle eğitimini alan personel tarafından kullanılacak. Cop, asayiş birimlerinde kullanılacak. Bireysel ve psikopati olaylarda, kesici ve delici aletle kendisine ve çevresine zarar veren saldırganların etkisiz hale getirilmesi için kullanılacak.”