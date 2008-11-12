Polis artık demir copla dövecek!

Kamuoyu artan polis şiddeti ve işkence, durmayan ‘dur ihtarı’ cinayetlerine nasıl önlem alınabilir diye tartışırken Emniyet çok tartışılacak bir karar aldı: Asayiş polisleri artık demir cop kullanacak



Son aylarda polisin protestoculara karşı artan dozda şiddet kullanımı ve ‘dur ihtarı’ cinayetleri kamuoyunda tartışma konusu olurken Emniyet tepki doğuracak yeni bir uygulama daha başlatıyor. Asayiş polisleri artık demir cop kullanacak.



Zaman’ın haberine göre Emniyet, tartışma doğuracak yeni bir uygulamaya geçiyor. Asayiş polisleri artık demir cop kullanacak. Ölüm ve yaralama olaylarının yaşanmaması için de bütün personel eğitimden geçirilecek: "Kafa, kol ve dirseklere değil, kaba ete vurun."



Emniyet teşkilatı, plastik yerine 'demir cop' kullanmaya hazırlanıyor. Asayiş ekiplerine dağıtılacak yeni coplar, yarım metre uzunluğunda olmasına rağmen, içe doğru katlanarak 15 santimetreye kadar küçültülebiliyor. Böylece polis, copu kolaylıkla kamufle ederek kemerine takabilecek. Emniyet, bu sayede toplumda 'cop korkusu' oluşturulmasının önüne geçileceğini düşünüyor. Polis, geri dönülmez kazalara yol açmamak için kafa, kol, dirsek gibi bölgelere copla vurmayacak.



Demir copların doğru kullanılması, yanlış darbelerle ölüm ve yaralanmaya yol açılmaması için asayiş ekipleri eğitimden geçiriliyor. Toplumsal olaylarda görev yapan Çevik Kuvvet'e ise bu coplardan dağıtılmayacak. Copun nasıl kullanılacağı tek tek anlatılıyor. Buna göre polis, sert bir hareketle copu kılıfından çıkaracak. İleri doğru sallayınca cop otomatik mekanizma gibi açılacak.

Demirin sesi karşıdaki kişi için erken uyarı olacak. Sesi işiten şüphelinin, direnmekten vazgeçeceği hesaplanıyor. Vücut bütünlüğüne zarar vermemek için cop, kafa, kol, dirsek gibi kırılgan yerlere vurulmayacak. Bir defa kullanılacak ve kaba ete vurulacak. İlk darbeyi alan şüpheli, darbenin etkisiyle etkisiz hale getirilecek.

Emniyet kaynakları, demir copların Avrupa ülkelerinde polis ve jandarma ekipleri tarafından da kullanıldığını belirtiyor. Genel müdürlük tarafından Avrupa'dan ithal edilen demir copların önce bazı büyük şehirlerde kullanılacağı, pilot uygulamadan beklenen sonuç alınırsa ülke geneline yaygınlaştırılacağı öğrenildi. Türkiye'de özel güvenlik kuruluşlarının tercih ettiği copların yakın zamanda jandarmanın da ilgisini çekeceği kaydediliyor.



Demir copun tercih gerekçeleri şöyle:

Sivil hayatla barışık bir polis prototipi oluşturmak.

Katlanabilir özelliği sayesinde copu gizleyebilmek.

Çıkaracağı sesle göstericileri ürküterek eylemden vazgeçirmek.

Şüpheliyi tek darbeyle etkisiz hale getirmek.

