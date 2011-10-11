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Bakan Şahin: Vakti geldiğinde açıklarız ANKARA (A.A)

11 Ekim 2011 15:15

-Bakan Şahin: Vakti geldiğinde açıklarız ANKARA (A.A) - 11.10.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın İran tarafından yakalanıp serbest bırakıldığı iddialarıyla ilgili olarak, ''Vakti geldiğinde açıklarız'' dedi. Şahin, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesinin 2011-2012 akademik yılı açılış töreninin ardından bir gazetecinin, ''Murat Karayılan'ın İran tarafından yakalandıktan sonra serbest bırakıldığı iddiaları var. Bununla ilgili bir açıklamanız olacak mı?'' sorusuna, ''Vakti geldiğinde açıklarız'' karşılığını verdi.

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