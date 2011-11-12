-Bakan Şahin, teröristin kimliğini açıkladı VAN (A.A) - 12.11.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Kocaeli'de deniz otobüsünü kaçıran ve gemiye düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen teröristin 1984 doğumlu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi nüfusuna kayıtlı Mensur Güzel olduğunu bildirdi. Şahin, Kocaeli Belediyesine ait deniz otobüsünün kaçırılmasının bir terör olayı olduğunu, düzenlenen başarılı bir operasyonla teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Olayın başından sonuna kadar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dahilinde çalışma yürütüldüğünü ifade eden Şahin, Kocaeli ve İstanbul valiliklerinin koordinesinde, tüm gelişmelerin yakından takip edildiğini vurguladı. Operasyonun İstanbul polisinin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ortaklaşa gerçekleştirdiğini ve başarıyla sonuçlandığını kaydeden Şahin, ''Ortak aklı kullanarak sonuca gidilen bir operasyon oldu'' dedi. Olayın her aşamasında görev alan İstanbul ve Kocaeli Valilerine, İstanbul polisine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile olayı Ankara'dan takip eden Emniyet Genel Müdürü'ne teşekkür eden Şahin, bu süre içinde kendilerine destek veren ve yanlarında olan Başbakan Erdoğan'a da teşkilatları adına teşekkürlerini sunduğunu belirtti. -Üzerinden 450 gram A-4 tipi patlayıcı çıktı- Operasyon sonucu etkisiz hale getirilen teröristin üzerinden başkaları adına düzenlenmiş çeşitli kimlikler çıktığını bildiren İçişleri Bakanı Şahin, yapılan araştırma sonucu teröristin 1984 doğumlu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi nüfusuna kayıtlı Mensur Güzel olduğunun tespit edildiğini söyledi. Teröristin konuşmaları ve davranışlarından yüksekokul eğitimi almış olabileceğini ifade eden Şahin, terör örgütünün Kocaeli bölgesinde gençlik sorumlusu olarak görev aldığını, 2009'da askere gittiğini ve bu sırada firar ederek terör örgütüne karıştığı bilgisini verdi. Teröristin üzerinden bomba düzeneği çıktığını anlatan Bakan Şahin, ''Teröristin üzerinde bomba düzeneği var. Üç adet küçük tenekeye yerleştirilmiş toplamda 450 gram A-4 tipi patlayıcı bulunan bomba düzeneği. Ayrıca üzerine 5 tane boş şişe bağlamış, patlamanın tesiriyle etraftaki insanlara zarar vermek maksadıyla'' dedi.