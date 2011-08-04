T24 LogoT24 Logo
Politika

BAKAN ŞAHİN: RAMAZANDA ADİ OLAYLARDA DÜŞME OLUYOR ANKARA (A.A)

04 Ağustos 2011 19:59

-BAKAN ŞAHİN: RAMAZANDA ADİ OLAYLARDA DÜŞME OLUYOR ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ramazan ayında güvenlik olaylarında azalma olduğunu belirterek, ''Her şeye rağmen öbür olaylara da terör türü olaylara ve teröristlere de ramazanın etki edeceğine inanıyoruz ama tedbirlerimizi de alıyoruz'' dedi. Bakan Şahin, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Görmez, ramazan ayında bir sağlık birimini ziyaret ettiğini belirterek, ''Doktorlar boş oturuyordu, hastalıklar da azaldı. İnşallah olaylar da azalır'' diye konuştu. Bunun üzerine Bakan Şahin de, ''Güvenlik olaylarında azalma var, adi olaylar dediğimiz hırsızlık, darp, normal adam öldürme, cinayet olaylarında düşme oluyor. Ciddi düşme oluyor. Hatta yüzde 50'nin de bazı suçlarda altına düştüğü oluyor'' diye konuştu. Türkiye'nin terör olayı ile karşı karşıya olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti: ''Terörün ramazanı falan yok. Terörün bir hedefi de din, inanç. Hedefi o. İnsan ve inançlı insan olayı. İnancıyla yaşayan huzurlu toplum, terörün hedefi bu. Yoksa topluma, toplumun değerlerine karşı derin ve genel bir hedefi olmayan suçlarda ramazanda kendiliğinden bir düşüş olur. Şu anda da var o düşüş, adi olaylar dediğimiz olaylarda. Biz tabii her şeye rağmen öbür olaylara da, terör türü olaylara ve teröristlere de ramazanın etki edeceğine inanıyoruz'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24