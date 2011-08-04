-BAKAN ŞAHİN: RAMAZANDA ADİ OLAYLARDA DÜŞME OLUYOR ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ramazan ayında güvenlik olaylarında azalma olduğunu belirterek, ''Her şeye rağmen öbür olaylara da terör türü olaylara ve teröristlere de ramazanın etki edeceğine inanıyoruz ama tedbirlerimizi de alıyoruz'' dedi. Bakan Şahin, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Görmez, ramazan ayında bir sağlık birimini ziyaret ettiğini belirterek, ''Doktorlar boş oturuyordu, hastalıklar da azaldı. İnşallah olaylar da azalır'' diye konuştu. Bunun üzerine Bakan Şahin de, ''Güvenlik olaylarında azalma var, adi olaylar dediğimiz hırsızlık, darp, normal adam öldürme, cinayet olaylarında düşme oluyor. Ciddi düşme oluyor. Hatta yüzde 50'nin de bazı suçlarda altına düştüğü oluyor'' diye konuştu. Türkiye'nin terör olayı ile karşı karşıya olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti: ''Terörün ramazanı falan yok. Terörün bir hedefi de din, inanç. Hedefi o. İnsan ve inançlı insan olayı. İnancıyla yaşayan huzurlu toplum, terörün hedefi bu. Yoksa topluma, toplumun değerlerine karşı derin ve genel bir hedefi olmayan suçlarda ramazanda kendiliğinden bir düşüş olur. Şu anda da var o düşüş, adi olaylar dediğimiz olaylarda. Biz tabii her şeye rağmen öbür olaylara da, terör türü olaylara ve teröristlere de ramazanın etki edeceğine inanıyoruz'' diye konuştu.