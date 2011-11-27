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Politika

Bakan Şahin: PKK çözülüyor

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, hem içeride hem de dışarıda ciddi kayıplar yaşayan terör örgütünde çözülmenin

27 Kasım 2011 02:00

T24 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, hem içeride hem de dışarıda ciddi kayıplar yaşayan terör örgütünde çözülmenin başladığını söyledi.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, memleketi Ordu'da katıldığı AK Parti İl Kongresinde konuştu.

Terörle mücadeleye ilişkin de açıklamalarda bulunan Şahin, örgütün çözülme sürecine girdiğini söyledi.

Şahin, "Terör örgütünün kaybı hem ülke sınırları içinde hem de dışında ciddi derecede. Gayet tabi ki bir çözülme başladı. Şiddet içerikli sokak hareketleri bugün Türkiye’nin gündeminden düşmek üzeredir" dedi.

Bakan Şahin, muhalefete de yüklendi: 

"Ya doğru zeminde doğru siyasete gelirler ya da her seçimde karşılaştıkları küçülme gerçeğini bir kez daha yaşamak durumunda kalırlar. Cumhuriyet sadece adında Cumhuriyet olan bir siyasi partinin tekelinde falan da değildir. Biz de Cumhuriyet’in çocuklarıyız."


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