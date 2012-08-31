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Bakan Şahin Ö.C davasının kararına itiraz etti

Şahin, Ö.C'nin cinsel istismara uğramasıyla ilgili davanın, Bakanlık tarafından yakından takip edildiğini söyledi

31 Ağustos 2012 20:51

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sakarya'da 14 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğramasıyla ilgili davada sanıkların tutukluğunun kaldırılması kararına itiraz etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sakarya'da görülen 14 yaşındaki Ö.C'nin
cinsel istismara uğramasıyla ilgili davanın, Bakanlık tarafından yakından takip edildiği belirtildi.
 
Bakanlığın, 29 Ağustos'taki duruşmada verilen sanıkların tutukluluğunun kaldırılması kararına, bugün itiraz ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Dava süreci göstermiştir ki 14 yaşındaki çocuğun bu elim duruma süreklenmesine başlangıç noktası, sosyal medya üzerinden sağladığı iletişimdir. Sosyal medya bilinçli kullanıldığında çok önemli sosyal faydalar sağlayabildiği gibi özellikle çocuklar tarafından (örnek olayda olduğu gibi) kullanıldığında istismar ve istenilmeyen durumlarla karşı karşıya kalınabilmektedir. 
 
Bu bağlamda ailelerin çocuklarının sosyal medya kullanmaları noktasında özel bir hassasiyet göstermeleri büyük önem arz etmektedir. Sonuç olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hukuki çerçevede konuyu Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir hukuk devleti olması ilkesi doğrultusunda yakından ve hassasiyetle takip etmekte,gerekli girişimlerde bulunmaktadır." 
 

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