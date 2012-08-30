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Utanç davasında tutuklu kalmadı!

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, yaklaşık 15 saat süren duruşmanın ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi

30 Ağustos 2012 12:50

Sakarya'da 14 yaşındaki kız çocuğu Ö.C'ye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuklu yargılanan 20 sanık tahliye edildi.

Sakarya'da 14 yaşındaki Ö.C'nin cinsel istismar ve tecavüze uğradığı iddiasıyla ilgili görülen davaya 20'si tutuklu, 15'i tutuksuz 35 sanık ve avukatları katıldı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, yaklaşık 15 saat süren duruşmanın ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

Duruşmayı erteleyen mahkeme heyeti, sanıklara yurt dışı yasağı koydu.

4 sanık hakkında yakalama kararı çıkarılırken, davanın içeriğine ilişkin de yayın yasağı kararı verildi.


Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Haziran ayında 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları ileri sürülen 35 sanıktan 20'si tutuklanmıştı.

Firari kamu görevlisi hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

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