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Politika

Bakan Şahin kendisine yönelik taşlı saldırı için BDP'yi suçladı

Bakan Şahin, kendisine yönelik taşlı saldırıyla ilgili olarak isim vermeden BDP'yi suçladI

20 Ağustos 2012 00:21

Hakkari'de kendisine yönelik taşlı saldırıyı değerlendiren İçişleri Bakanı Şahin, isim vermeden BDP'yi suçladı. Şahin,  "Olay bir siyasi partinin merkezinden başlatıldı" dedi.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin , Hakkari ziyaretinde PKK örgütü yandaşlarının taşlı saldırısını NTV'ye değerlendirdi. “Olay bir siyasi partinin merkezinden başlatıldı” diyen Şahin protestonun arkasında BDP 'nin olduğunu ima etti.

Şahin, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Kandırılmış ve korkutulmuş küçük çocukların ellerine taş verildi ve bayram kalabalığından istifade edildi. Halkımızla dostluğumuzu, diyaloğumuzu, samimiyetimizi kıskananlar öncekilere benzer bir olayı sahneye koymak istedi" diye konuştu.

Bakan, olayın bir siyasi partinin merkezinden başlayan sokak hareketi olduğunu söyledi.

 

'Buluşma sürpriz değil'

 

Şahin, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde BDP ’li vekillerle PKK ’lı teröristlerin buluşmasını da değerlendirdi.

‘Olayın kendisi için sürpriz olmadığını’ söyleyen Şahin, “Görüntüler, siyasi yapı ve onun arkasındaki bölücü yapıyı farklı şekilde anlayan, anlatmaya çalışan ve farkında olmadan savunanlar için dikkate değerdir" dedi.

Görüntülerin yoruma açık olmayacak kadar anlaşılır olduğunu kaydeden bakan, "Artık söz ve yazı bitti, görüntü var, görüntünün ötesinde eylem var" ifadesini kullandı.(ntv)

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