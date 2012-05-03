Bakan Şahin: Kayıtlarımızda 'Dersim'in kayıp kızları' yok

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, "Dersim'de evlatlık olarak verildiği" belirtilen kız çocuklarına ilişkin, "Kurum kayıtlarımızda böyle bir uygulamaya rastlanılmamıştır" dedi.

Evlat edinme hizmetinin Medeni Kanun'un ilgili hükümleri kapsamında yürütüldüğünü, küçüklerin evlat edinilmesinde ebeveynlerin rızasının istenildiğini ifade eden Şahin, “Kurum kayıtlarımızda soru önergesinde belirtildiği gibi bir uygulamaya rastlanılmamıştır” dedi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de aynı yöndeki soru üzerine, Şahin, arşivlerinde böyle bir kaydın mevcut olmadığını bildirdi.