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Politika

Bakan Şahin: Kayıtlarımızda 'Dersim'in kayıp kızları' yok

Şahin, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün “Dersim 1938 olaylarına bağlı olarak evlatlık verilen kız çocuklarına ait kayıt defterleri hangi kurumun arşivinde yer almaktadır” sorusunu yanıtladı.

03 Mayıs 2012 19:19

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, "Dersim'de evlatlık olarak verildiği" belirtilen kız çocuklarına ilişkin, "Kurum kayıtlarımızda böyle bir uygulamaya rastlanılmamıştır" dedi.

Evlat edinme hizmetinin Medeni Kanun'un ilgili hükümleri kapsamında yürütüldüğünü, küçüklerin evlat edinilmesinde ebeveynlerin rızasının istenildiğini ifade eden Şahin, “Kurum kayıtlarımızda soru önergesinde belirtildiği gibi bir uygulamaya rastlanılmamıştır” dedi. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de aynı yöndeki soru üzerine, Şahin, arşivlerinde böyle bir kaydın mevcut olmadığını bildirdi. 

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dersimin kayıp kızları

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