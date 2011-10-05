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Politika

Bakan Şahin kadın milletvekilleriyle buluşuyor ANKARA (A.A)

05 Ekim 2011 00:21

-Bakan Şahin kadın milletvekilleriyle buluşuyor ANKARA (A.A) - 04.10.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, yarın AK Partili kadın milletvekilleriyle yemekli toplantıda bir araya gelecek. Şahin, önümüzdeki haftalarda da CHP, MHP ve BDP'li kadın milletvekilleriyle buluşarak, ''kadına yönelik şiddetin önlenmesi'' olarak anılan tasarıya destek isteyecek. Şahin, yarın akşam bir otelde AK Partili tüm kadın milletvekilleriyle yemekli toplantıda bir araya gelecek. Önümüzdeki günlerde de CHP, MHP ve BDP'li kadın milletvekilleriyle toplantılar yaparak bakanlık çalışmalarını anlatıp vekillerin eleştiri ve önerilerini de dinleyecek olan Bakan Şahin, TBMM Genel Kurulunda kadın dayanışması için destek isteyecek.   -Şiddete kelepçe önlemi- Bakan Şahin, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için 29 maddelik tasarı hazırlamıştı. Kadın cinayetlerinin önüne geçmeyi amaçlayan tasarı, şiddete maruz kalan kadınların, belge gerekmeksizin koruma altına alınmasını öngörüyor. Buna göre Cumhuriyet savcılıklarına şiddetten koruma büroları kurulacak ve şiddet uygulama ihtimali olan kişi, 4 aydan 8 aya kadar hapisle cezalandırılacak. Düzenleme ayrıca, eşlerine şiddet uygulayan kocaların, elektronik kelepçeyle izlenmesine de imkan sağlıyor.

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